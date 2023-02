Bergstrasse

Bürstadt: Baustellencontainer im Visier Krimineller/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Ein Container auf einem Baustellengelände in der Lampertheimer

Straße geriet in der Nacht zum Freitag (17.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten den Container auf und ließen anschließend eine Säge und einen

Staubsauger mitgehen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der

Rufnummer 06206/9440-0.

Mörlenbach: Nach Einbruch in Bürocontainer Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots) – Ein Bürocontainer auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels

in der Weinheimer Straße rückte am Donnerstagabend (16.02.), gegen 22.30 Uhr, in

das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die

Unbekannten an dem Container zu schaffen und durchwühlten den Innenraum. Nach

derzeitigem Kenntnisstand erbeuteten sie unter anderem zwei Mobiltelefone sowie

ein Parfüm und suchten im Anschluss das Weite.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim nehmen

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Viernheim: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Viernheim (ots) – Ein Friseurgeschäft in der Industriestraße, geriet in der

Nacht zum Freitag (17.02.), gegen 4.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen, nach mehreren Versuchen ein Fenster aufzuhebeln, gegen eine

Scheibe, um sich Zugang in die Räumlichkeiten zu verschaffen, lösten hierbei

aber die Alarmanlage aus und flüchteten sofort vom Tatort.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat

21/22 der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Bensheim: Am Donnerstag (16.02.) gegen 12.35 Uhr streifte ein

schwarzer PKW / SUV einen geparkten PKW, der in Bensheim, Nibelungenstraße in

Höhe der Liebfrauenschule stand. Der Unfallverursacher hielt zunächst an roter

Ampel und bog dann zügig nach rechts in die Platanenallee ab, ohne seinen

Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den flüchtigen PKW

nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 – 84680

entgegen.

Lorsch: Brand einer Gartenhütte ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Lorsch (ots) – Der Brand einer Gartenhütte in der Kleingartensiedlung „Im Rod“

rief am Donnerstagabend (16.02.), gegen 22.15 Uhr, Feuerwehr und Polizei auf den

Plan.

Zeugen alarmierten zuvor die Einsatzkräfte, weil sie die Flammen sahen. Wie sich

herausstellte, brannte eine Gartenhütte auf einer dortigen Gartenparzelle. Die

Feuerwehr Lorsch konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand rasch

löschen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Schaden dürfte

sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Kriminelle beschädigen mehrere Autostaubsauger und flüchten mit Münzgeld / Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (16.2.) brachen Kriminelle drei

Autostaubsauger einer Tankstelle in der Groß-Umstädter Straße auf. Die Täter

entwendeten jeweils die Geldkassetten und flüchteten anschließend unerkannt mit

ihrer Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Diebe einen Schaden

von mehreren Hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 41 unter der Rufnummer 06071 /

9656-0 entgegengenommen.

Groß-Umstadt: Polizei ermittelt nach Einbruch in ein Getränkemarkt / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag (17.2.) entwendeten Kriminelle

mehrere Stangen Zigaretten aus einem Getränkemarkt im Kappesgärtenweg. Dazu

zerstörten die Täter die Eingangstüre des Marktes sowie das Regal, in dem die

Zigaretten gelagert waren. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von

mehreren Tausend Euro.

Die beiden Täter waren während der Tat maskiert. Sie sollen circa 20 bis 30

Jahre alt, schlank und 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen sein.

Ein Dieb trug zur Tatzeit eine blaue Daunensteppjacke, schwarze Jeans und

schwarze Sportschuhe.

Der zweite Täter war mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jogginghose sowie

schwarzen Schuhen bekleidet.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.