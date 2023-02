Katze flüchtet unerkannt (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Am Freitag 17.02.2023 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Nonnenstraße in Edenkoben. Die 42-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße gab an, einer Katze ausgewichen zu sein und im Anschluss die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren zu haben.

Hierdurch wurden zwei parkende Autos nicht unerheblich beschädigt. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 11.000 Euro. Das Verursacherfahrzeug sowie eines der parkenden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde die Frau leicht an der Schulter verletzt.

Alkoholisiert gegen die Ehefrau

Edenkoben (ots) – Alkoholisiert hat am Donnerstag 16.02.2023 gegen 16.30 Uhr ein 40-jähriger Mann seiner 30-jährigen Ehefrau eine Ohrfeige erteilt, weil diese sich scheinbar über seinen Zustand beim Heimkommen beschwert hatte. Die Frau erlitt Ohrenschmerzen. Die beiden 2-jährigen Kinder haben von der Auseinandersetzung nichts mitbekommen, weil sie sich im Erdgeschoss aufgehalten haben.

Die Polizei kam vor Ort, schlichtete den Streit und erteilte dem 40-Jährigen ein Näherungs- und Kontaktverbot. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei.

Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.