Einbruch in PKW (Siehe Foto)

Speyer (ots) – Am 16.02.2023 zwischen 16:50 Uhr und 17:10 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines in der Paul-Egell-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, grauen PKW der Marke Citroen ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine schwarze Handtasche der Marke „Michael Kors“, in welcher sich ein Geldbeutel, persönliche Dokumente sowie ein niedriger 3-stelliger Bargeldbetrag befunden hatten. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 600 Euro.

Der Tatort liegt in der Paul-Egell-Straße etwa 200 Meter vom Kreisverkehr Lindenstraße/Paul-Egell-Straße entfernt. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben? Die Polizei bittet Zeugen darum, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Beamte bemerken Cannabiskonsum im Park

Speyer (ots) – Am Donnerstag 16.02.2023 gegen 17:15 Uhr führten Polizeibeamte eine Fußstreife im Schützenpark durch und stellten hierbei eine 28-Jährige fest, neben der ein angezündeter Joint lag.

Die junge Frau gab freimütig zu, dass der Joint ihr gehöre und händigte den Beamten darüber hinaus eine Dose aus, in der sich weitere vier vorgedrehte Joints befanden. Die Beamten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen die Dame ein.

Kontrollen – Beharrliche Verstöße gegen Kindersicherungsregeln

Speyer (ots) – Am 16.02.2023 zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr führte eine Polizeistreife Kontrollen in der Theodor-Heuss-Straße durch. Hierbei stellten die Beamten drei Fahrradfahrer fest, die verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt bedienten.

Die Beamten leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie ein.

Außerdem kontrollierten die Beamten bei der vorgenannten Kontrollstelle eine 34-jährige PKW-Fahrerin, die ihren Sicherheitsgurt nicht richtig angelegt hatte und auch ihr eigenes 6-jähriges Kind ohne Sitzerhöhung auf dem Beifahrersitz befördert hatte. Sie führte zwar einen Kindersitz mit, benutzte diesen aber nicht aus Rücksicht auf den entgegenstehenden Willen ihrer Kinder. Die Beamten wiesen die Frau an, ihr Kind ordnungsgemäß zu sichern und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen sie ein.

Bereits gegen 16:15 Uhr kontrollierte eine andere Polizeistreife die 34-jährige PKW-Fahrerin erneut, diesmal in der Klipfelsau. Die Beamten stellten fest, dass diesmal deren 4-jähriges Kind nicht gesichert war. Bereits vor wenigen Wochen fiel die 34-Jährige bei einer Polizeikontrolle durch Verstöße gegen die Sicherungspflicht ihrer Kinder auf.

Die Polizei Speyer leitet daher aufgrund des beharrlichen Verhaltens der 34-Jährigen und der demonstrativen Uneinsichtigkeit mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und nimmt an, dass die Dame vorsätzlich gehandelt hat. Hierdurch kann sich der Bußgeldsatz im Einzelfall sogar verdoppeln. Weiterhin benachrichtigt die Polizei die zuständige Führerscheinstelle.

Bei den weiteren Kontrollen in der Klipfelsau zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr ahndeten die Beamten einen Verstoß gegen die Ladungssicherung, 4 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot, sowie einen Gurtverstoß. Darüber hinaus stellten die Beamten zwei Mängelberichte aus.