Mannheim/Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 16.02.2023 meldete ein 33-Jähriger bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen, dass er am Mittwoch 15.02.2023 zwischen 19:30-20 Uhr, in der Parkanlage ‚Lauersche Gärten‘ in der Mannheimer Innenstadt von Unbekannten angegriffen wurde. Der 33-Jährige wurde bei der Tat schwer verletzt und verlor das Bewusstsein.

Eine Beschreibung der Täter war ihm nicht möglich. Die Täter hatten bei der Tat sein Smartphone geraubt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Die Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat selbst geben können, sich unter der Tel: 0621/174-4444 zu melden.