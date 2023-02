Germersheim (ots) – Am Freitag 17.02.2023 gegen 11:00 Uhr wurde ein Amok-Alarm während der Unterrichtszeit in der Berufsbildenden Schule in Germersheim ausgelöst. Zahleiche Polizeikräfte, darunter einige mit spezieller Schutzausstattung, überprüften sämtliche Räumlichkeiten sowie das gesamte Schulgelände.

Um 13:30 Uhr konnte endgültig Entwarnung gegeben werden. Der Alarm wurde offensichtlich grundlos und mutwillig ausgelöst. Die Ermittlungen nach dem Verursacher wurden aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 entgegen.