Am 15. Oktober 2020 begann eine neue Ära für deutsche Casinos. Zum ersten Mal in der Geschichte haben fünfzehn deutsche Bundesländer einen Vertrag über Online-Glücksspiele unterzeichnet, der es den Spielern ermöglicht, in jedem Casino innerhalb ihrer Grenzen legal zu spielen!

Spieler sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Regelungen einige Änderungen mit sich bringen, denn bisher durften sie nur innerhalb der Landesgrenzen von Schleswig-Holstein spielen. Dank dieses bahnbrechenden Dokuments können Sie nun jedoch sicher Ihre Optionen erkunden und die Welt des digitalen Glücksspiels in ganz Deutschland genießen, wenn Sie eine gültige Lizenz besitzen!

Am 1. Juli 2020 beschloss die deutsche Regierung eine Beschränkung für Online-Casinos einführen, die das Spiel auf Spielautomaten, Sportwetten und Tischspiele betrifft. Dies geschieht im Rahmen der Bemühungen, Spieler vor ausbeuterischen Websites zu schützen, die ohne ordnungsgemäße Lizenzierung oder Kenntnis der deutschen Vorschriften arbeiten, wenn es um Pokervarianten und andere beliebte Casino-Spiele geht.

Mit der kürzlichen Einführung dieses neuen Gesetzes haben Casinos in Deutschland und Casinos ohne Oasis seine Auswirkungen zu spüren bekommen. Hier erfahren Sie, was genau das für Sie als Spieler bedeutet und welche Unterschiede es zwischen lizenzierten und nicht lizenzierten Casinos gibt.

Erfahren Sie mehr darüber, ob es zulässig ist, auf diesen nicht lizenzierten Seiten zu spielen sowie andere wichtige Details!

Was genau bedeutet ein deutsch lizenziertes Casino?

Am 1. Januar 2018 hat Deutschland ein neues föderales Lizenzierungssystem für Glücksspielseiten eingeführt, die in Mitteleuropa tätig sind. Diese Änderung bedeutet, dass Spieler in allen deutschen Bundesländern Zugang zu Online-Casinos haben. Mit der bemerkenswerten Ausnahme von Schleswig-Holstein, das seine eigenen Gesetze und Vorschriften zu diesem Thema hat.

Die deutschen Glücksspielregelungen unterscheiden sich deutlich von denen in Großbritannien. Die neuen Regeln erlauben es den Casinos, Sportwetten und virtuelle Spielautomaten mit einer einzigen Lizenz anzubieten, aber sie müssen unabhängig voneinander beworben werden.

Das bedeutet, dass die Betreiber ein eigenes Segment für Spielautomaten und Sportwetten benötigen, um sie nicht miteinander zu verbinden. Das macht es für die Kunden einfacher, sichere Online Casinos zu finden, an denen sie ihr gewünschtes Spiel genießen können!

Die aktualisierten Bestimmungen erlauben Poker, nicht jedoch Aktivitäten wie Blackjack oder Roulette. Im Gegensatz zu Online Casinos ohne Oasis, müssen Anbieter von Poker über mindestens 5 Millionen Euro an Einlagen verfügen und diese Summe kann je nach den erwarteten jährlichen Gewinnen erhöht werden.

Das neue Steuersystem gilt für die gesamte Branche und ist ziemlich streng, wenn es um die Werbevorschriften geht. So ist jede Art von Direktmarketing gänzlich verboten, ebenso wie Wörter, die mit Glücksspiel oder Casinos in Verbindung gebracht werden könnten!

Was ist der Unterschied zu Online Casinos ohne Oasis?

Wenn Sie ein lizenziertes deutsche Casino mit einem Online Casino ohne Oasis vergleichen, gibt es einige Unterschiede. Bei einem Casino ohne Oasis müssen Sie sich nicht an einen Höchsteinsatz von 1€ an den Spielautomaten halten und dass jeder Dreh von einem 5-Sekunden-Timer begleitet wird. Darüber hinaus wird Ihr Limit für Abhebungen, die den ursprünglich eingezahlten Betrag übersteigen, jeden Monat nicht auf 1.000€ zurückgesetzt. Mit diesem Maß an Freiheiten heben sich die Casinos ohne Oasis von der Konkurrenz ab!

Deutsche Casinos bieten bessere Gewinnchancen und Renditen, die das Fehlen von Bonusangeboten auf anderen Wettseiten wettmachen. Darüber hinaus müssen alle gesetzlich zugelassenen Siegel auf diesen Glücksspielseiten angezeigt werden, so dass die Spieler darauf vertrauen können, dass ihre persönlichen Daten im Rahmen der Gesetze, die das Lizenzierungsprogramm vorsieht, sicher sind.

Im Vergleich zu Online Casinos ohne Oasis könnten diejenigen, die über eine deutsche Lizenz verfügen, bald einen systemweiten Selbstausschluss einführen, ähnlich wie Spelpaus in Schweden und GamStop UKGC. Der Grund dafür sind die strengen Vorschriften, die Deutschland allen digitalen Glücksspielplattformen auferlegt hat und die, obwohl sie schwierig sind, die Einhaltung dieser neuen regulatorischen Anforderungen erforderlich machen.

Wird das Spielen in Online Casinos ohne Oasis weiterhin möglich sein?

Obwohl sich die Gesetze geändert haben, können Spieler ihr bevorzugten Casino-Spiele und Angebote weiterhin getrost in Casinos ohne Oasis beanspruchen. Darüber hinaus sind die Anbieter dafür verantwortlich, an wen sie ihre Spiele vermarkten. Spieler sollten also nicht auf rechtliche Hindernisse stoßen, wenn sie diese Casinos nutzen, solange sie in jedem Land zugelassen sind und eine Lizenz halten.

Bei der Entscheidung, in welchem Online Casino ohne Oasis Spieler spielen möchten, berücksichtigen viele oft Sonderangebote oder Boni, die von bestimmten Casinos angeboten werden. Solange diese Angebote von einem ordnungsgemäß lizenzierten Unternehmen stammen, können Sie dieses Risiko ohne Bedenken eingehen. Es ist dennoch wichtig, dass Sicherheit an erster Stelle steht!

Um sicherzustellen, dass Sie mit einem zuverlässigen Casino zusammenarbeiten, können Sie ganz einfach die Lizenz des Unternehmens überprüfen. Um die Sicherheit zu maximieren, wählen Sie ein Unternehmen, das entweder von der Malta Gaming Authority oder von Curacao lizenziert ist. Zwei der renommiertesten Lizenzierungsbehörden, die es heute gibt.

Mit diesen Lizenzen sind Unternehmen rechtlich dazu berechtigt, ihr Glücksspielgeschäft zu betreiben, ohne eine Bestrafung befürchten zu müssen. Ohne diese Lizenzen könnte ein Anbieter, nicht wie vorgesehen, legitime Dienste in einem Casino ohne Oasis anbieten.

Fazit

Die Einführung strengerer Glücksspielgesetze in Deutschland könnte für bereits etablierte Casinos eine Katastrophe bedeuten, da sie wahrscheinlich einen exponentiellen Rückgang von Kunden und Einnahmen erleben werden.

Für die Spieler bedeutet dies mehr Einschränkungen bei den Spielen, die gespielt werden können.

Ein Faktor, der sie dazu veranlassen könnte, sich nach Konkurrenten wie Online Casinos ohne Oasis umzusehen, die lockerere Vorschriften haben.

Die neuen Vorschriften wurden eingeführt, um die Sicherheit aller Spieler zu gewährleisten und gleichzeitig eine größere Auswahl an sicheren Casinos anzubieten. Darüber hinaus müssen sich Einrichtungen mit einer Casino-Lizenz an bestimmte Einschränkungen in Bezug auf die Werbung halten. Unternehmen mit einer solchen Lizenz dürfen nicht mit Begriffen wie „Casino“ oder anderen damit verbundenen Wörtern werben.

Für Casinos in Deutschland ist es wahrscheinlich, dass ein Selbstausschluss-System, ähnlich wie Gamstop bei der UKGC oder Spelpaus in Schweden, eingeführt wird. Dies würde von den Spielern verlangen, dass sie aktiv eine Erlaubnis beantragen, bevor sie nach einer mehrjährigen Pause wieder an Glücksspielen teilnehmen können.

Die Änderungen bei den Regulierungen sind in Deutschland noch immer eine sehr umstrittene Diskussion. Einige Betreiber sehen die Änderungen positiv, während andere ihren Unmut darüber zum Ausdruck bringen, wie teuer es sein kann.

Niemand weiß, welche Auswirkungen diese neue Lizenz auf die Unternehmen haben wird, die Zeit wird es zeigen! Solange können Spieler ihr Spiel weiterhin legal in Casinos ohne Oasis fortsetzen, immer mit der Voraussetzung, dass dieses lizenziert ist.