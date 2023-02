Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Fahrt unter dem Einfluss von Kokain und THC gestoppt

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag endete die Fahrt eines 25-jährigen BMW-Fahrers aus Ludwigshafen bei einer Verkehrskontrolle in der Bitzenstraße in Grünstadt. Während der Kontrolle wurden bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein anschließender Urintest schlug positiv auf THC und Kokain an. Dem Fahrer wurde entsprechend die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurde für die Nacht sichergestellt. In der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich aufgrund des Führens unter Drogeneinflusses wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. Außerdem kommt ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Drogen auf ihn zu.

