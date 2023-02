Ladendiebin nimmt Kinderwagen zu Hilfe

Wörth (ots) – Eine 31-jährige Mutter aus Wörth hatte ihre beiden Kleinkinder beim Einkaufen dabei. Dies nutzte sie Mittwoch 15.02.2023 gegen 11 Uhr aus und steckte mehrere Artikel aus einem Discounter in der Wolfsgewanne in ihren mitgeführten Kinderwagen.

Als an der Kasse der Alarm auslöste, wurde sie bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

Zivile Verkehrskontrollen

A65 (ots) – Am Mittwoch 15.02.2023 war am späten Nachmittag eine Zivilstreife der Polizei auf der A 65 zwischen Wörth und Rohrbach unterwegs. Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen wurden vier Handyverstöße, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verstoß gegen das Überholverbot für LKW geahndet. Weiterhin ergaben sich 7 Mängelberichte.

Verkehrs und Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots) – Im Rahmen von Verkehrs und Geschwindigkeitskontrollen wurden gestern im Dienstgebiet der Polizei Germersheim mehrere Verkehrssünder ertappt. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung an der L538 in Schwegenheim konnte ein Verkehrsteilnehmer zu schnell festgestellt werden.

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in Westheim Holzmühle fuhr der Spitzenreiter der sieben gemessenen Fahrzeuge 26 km/h zu schnell.

An der Zeppelinstraße in Germersheim wurden u.a. sechs Geschwindigkeitsverstöße, zwei Gurtverstöße und zwei Rotlichtverstöße festgestellt.

Im Rahmen einer Schulwegüberwachung in Germersheim an der Volksschule konnten erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt werden.

Verkehrskontrolle

Kandel (ots) – Am Mittwochmorgen in der Zeit von 09:30-10:30 Uhr wurde in Kandel in der Industriestraße das Stopp-Schild zur L 542 überwacht. Dabei kam es zu 6 Verstößen gegen das Haltegebot. Weiterhin ergaben sich 4 Mängelberichte.