Kiosk beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 14.02. auf den 15.02.2023 zwischen 22-10:00 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Scheibe eines Kiosks in der Saarlandstraße. Die Täter konnten unbekannt entkommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Kellerbrand in Ludwigshafen-Süd

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(FB) – Am Donnerstag 16.02.2023 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 17:20 Uhr zu einem Brand in die Sudermannstraße, Ludwigshafen Süd alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoß sichtbar. Die Erkundung ergab, dass abgestellte Gegenstände in einem Kellerraum brannten.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen mussten durch die Feuerwehr durchgeführt werden. Die Bewohner des fünfgeschossigen Wohngebäudes hatten ihre Wohnungen bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Der Einsatz war um 18:43 Uhr beendet.

Personenschäden gab es keine. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst, die TWL Ludwigshafen und die Polizei.

37-jähriger Zeuge verhindert Diebstahl

Ludwigshafen (ots) – Zivilcourage zeigte am 16.02.2023,gegen 03:43 Uhr ein 37-Jähriger aus Ludwigshafen. Als er beobachtete, wie ein Unbekannter in der Luitpoldstraße einen Zigarettenautomaten anging, reagierte er sofort. Er verständigte die Polizei und sprach die unbekannte Person an. Der Täter ließ daraufhin von dem Automaten ab und flüchtete.

Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Am Zigarettenautomaten entstand durch den Aufbruchsversuch ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Den Täter konnte der 37-Jährige wie folgt beschreiben: Etwa 25 Jahre alt, er trug eine dunkelbraune Jacke mit Kapuze und eine dunkle Jeans.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Beachten Sie hierzu folgende 6 Tipps Ihrer Polizei 1:

Helfen Sie, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen:

Fordern Sie andere aktiv und direkt zu Mithilfe auf

Beobachten Sie genau und prägen sich Täter-Merkmale ein

Organisieren Sie Hilfe unter Notruf 110

Kümmern Sie sich um Opfer

Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung

Motorrad gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Das Motorrad eines 52-Jährigen wurde zwischen dem 14.02.2023, 16:30 Uhr und dem 15.02.2023, 05:40 Uhr, gestohlen. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in einem Parkhaus in der Rheinuferstraße abgestellt.

Sie haben zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet oder können etwas zum Verbleib des Motorrads sagen? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 15.02.2023, gelang es bislang Unbekannten in eine Wohnung am Ludwigsplatz einzudringen und einen Geldbeutel zu stehlen. Beide Bewohner hätten zum Zeitpunkt des Einbruchs geschlafen und nichts mitbekommen.

Die genaue Tatzeit dürfte zwischen 23-05:30 Uhr liegen. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Sie haben etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Mittwoch 15.02.2023 um 15:48 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Hohenzollernstraße/Bessemerstraße zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3.500 Euro.

Verletzt wurde niemand. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Straßenbahnverkehrs.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

udwigshafen (ots) – Ein 18-Jähriger befuhr am Morgen des 15.02.2023 die Freiastraße mit seinem Auto in Richtung Deutsche Straße. Beim Einbiegen in den Ziegeleiweg missachtete er den Vorrang eines 42-jährigen Fahrradfahrers, welcher sich der Einmündung auf dem parallel verlaufenden Radweg mit seinem Fahrrad näherte.

Auch der Fahrradfahrer nahm den Autofahrer nicht rechtzeitig war, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Gegen beide Fahrzeugführer wird nun ermittelt.

Falscher Wasserwerk-Mitarbeiter

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Edenkobener Straße schickte ein angeblicher Mitarbeiter eines Wasserwerks am 15.02.2023 unter dem Vorwand, die Wasserqualität in ihrem Haus überprüfen zu müssen, eine Seniorin in ihr Badezimmer. Dort folgte sie den Anweisungen des vermeintlichen Monteurs und ließ das Wasser laufen. Dem falschen Wasserwerker gelang es in dieser Zeit unbemerkt Geld und Schmuck zu erbeuten und zu fliehen. Es entstand ein Sachschaden in niedriger 4-stelliger Höhe.

Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 45-jährigen Mann handeln. Er sei etwa 1,70m groß gewesen und habe einen grauen Arbeitskittel sowie eine graue Basecap getragen.

Haben Sie den Mann gesehen oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Trickdiebstahl zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen.

Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein.

Rufen Sie Verwandte an, um die Echtheit des Anrufers abzuklären.

Reden Sie mit Personen Ihres Vertrauens über den Anruf.

Geben Sie kein Geld in fremde Hände.

Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.