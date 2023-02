Handfeste Auseinandersetzung wegen Mietkosten

Maikammer (ots) – Wegen der Zahlung der Miet- und Nebenkosten kam es Mittwoch 15.02.2023 gegen 15 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus zu einer handfesten Auseinandersetzung in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Dabei schlug ein 57-jähriger Mann seiner 44-jährigen Partnerin auf Arme sowie in die Rippen. Diese verständigte die Polizei, die letztendlich den Hausstreit schlichten musste.

Der Mann erhielt eine Verfügung in Form eines Näherungs- und Kontaktverbots. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Diebstahl von Wingertsdraht

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Im Zeitraum 11.02.23 bis 16.02.2023, wurden auf einem Grundstück am Ende der Bergstraße, mehrere Rollen Wingertsdraht im Wert von 500 Euro, von einem dort abgestellten Anhänger entwendet.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Tageswohnungseinbruch

Altdorf (ots) – Zwischen 11.30-14.30 Uhr sind am Mittwoch 15.02.2023, unbekannte Täter in der Wiesenstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Vermutlich kletterten die Täter über ein Gartentor auf das Gelände und schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein. Anschließend gelangten sie in das Wohnhaus, wo sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen absuchten.

Ersten Ermittlungen zufolge sind Bargeld und Schmuck entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 in Verbindung setzen.

Unfallflucht

Oberhausen(Pfalz) (ots) – Im Zeitraum 15./16.02.2023, 18:00-08:15 Uhr, wurde in der Oberdorfstraße, auf Höhe des Anwesen Nummer 6, ein geparkter blauer Pkw Skoda Fabia mit SÜW-Kennzeichen beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren den geparkten Pkw und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann wird gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.