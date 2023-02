St. Ilgen / Rhein-Neckar-Kreis: 17-Jährige schlägt Einbrecher in die Flucht – Zeugen gesucht!

St. Ilgen (ots) – Am Mittwochmorgen um kurz vor 08 Uhr versuchte ein derzeit

noch unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Hans-Thoma-Straße

einzubrechen, wurde hierbei jedoch von der 17-jährigen Bewohnerin in die Flucht

geschlagen. Die junge Frau wurde durch laute Geräusche an der Terrassentür auf

die Tat aufmerksam und konnte den Unbekannten dabei beobachten, wie dieser

gerade im Begriff war, die Scheibe der Tür einzuschlagen. Als er die Anwohnerin

erblickte, ergriff er umgehend die Flucht. Der Verdächtige wird wie folgt

beschrieben: 20 – 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, trug einen

auffällig schwarzen kurzen Vollbart, vermutlich türkischer oder arabischer

Herkunft. Bekleidet war er mit einer schwarzen Basecap, hellblauen Jeans, weißen

Turnschuhe und einer schwarzen dicken Steppjacke. Bereits kurz zuvor wurde der

Polizei eine verdächtige Person in dem Garten eines Anwesens in der

Bahnhofstraße in Leimen gemeldet. Ein Zusammenhang erscheint derzeit

wahrscheinlich. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief

erfolglos. Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizei Heidelberg sucht

nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4444 zu melden.

Helmstadt-Bargen / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen hochwertigen Audi zu entwendet – Zeugen gesucht!

Helmstadt-Bargen (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten

zwei unbekannte Täter in der Goethestraße einen Audi SQ5 im Wert von 120.000

Euro zu stehlen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte gegen 01 Uhr, wie sich die

beiden Täter an dem Auto zu schaffen machten und ging offensiv auf die dunkel

gekleideten Männer zu. Diese ergriffen unmittelbar darauf die Flucht und rannten

unerkannt in Richtung Panoramastraße davon. Die Kriminalpolizei Heidelberg sucht

nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4444 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer verliert beim Abbiegen die Kontrolle

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend um 19 Uhr fuhr ein

25-jähriger Motorradfahrer auf der B292 von Aglasterhausen in Richtung

Helmstadt-Bargen. Auf Höhe der Weilermühle verlor der Mann beim Einbiegen in die

Helmstadter Straße nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund von überhöhter

Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Durch den Unfall

erlitt der Mann schwere, jedoch keine lebensgefährlichen, Verletzungen. Er wurde

durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der

Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Opel beim Ausparken beschädigt – Zeugen gesucht!

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend zwischen 20 und 21 Uhr

beschädigte ein bisher Unbekannter einen Opel in der Ferdinand-Porsche-Straße

und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Eine Besucherin des dortigen

Fitnessstudios hatte ihren Opel kurz vor 20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt.

Als die Frau gegen 21 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen

frischen Streifschaden auf der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden liegt bei

2.000 Euro. Der Unfallverursacher bzw. die -verursacherin ist bisher nicht

bekannt. Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, das

Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06201/1003-0 zu kontaktieren.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Bus streift Auto und flüchtet – Zeugen gesucht!

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Mittwochabend gegen 23:45 Uhr

streifte ein blauer Linienbus einen in der Straße „Am Bildstöckel“ geparkten

Renault und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu

kümmern. Am Fahrzeug entstanden auf der linken Seite ein Streifschaden. Die

Schadenshöhe beträgt mindestens 2.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet

haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bikes entwendet – Zeugen gesucht!

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter gelangten auf

noch ungeklärte Weise zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch, 9:30 Uhr, in eine

Garage in der Kirchstraße. Aus der Garage entwendeten die Unbekannten zwei

hochwertige E-Bikes im Wert von über 5.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim

nimmt Zeugenhinweise unter Tel.: 06201/1003-0 entgegen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung zwischen alkoholisiertem Pärchen – Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr

gerieten ein 55-jähriger Mann und seine 42-jährige Lebensgefährtin im Bereich

der Straße „Neuer Weg-Nord“ an der Einmündung „Im Kleinen Bruch“ in Streit. In

der Folge schlug der 55-Jährige der Frau mehrmals mit der Faust ins Gesicht,

welche hierdurch schwere Verletzungen erlitt. Das Polizeirevier Eberbach hat die

Ermittlungen wegen Körperverletzung übernommen. Da der Streit durch mehrere

Personen von einem nahegelegenen Supermarktparkplatz beobachtet werden konnte,

sucht die Polizei nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese

können sich unter 06271/9210-0 telefonisch melden.

Sinsheim: Fahrzeugkontrolle entlarvt Einbrecher

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr unterzog eine

Streifenwagenbesatzung einen Skoda Octavia in der Heilbronner Straße einer

Fahrzeugkontrolle. Hierbei konnten im Fahrzeuginneren mehrere neuwertige

Fahrzeugteile feststellen. Im Rahmen der Ermittlungen nach den

Eigentumsverhältnissen stellte sich heraus, dass sie einzelne Teile kurz zuvor

bei einem Einbruch in ein Firmengelände in der Heilbronner Straße entwendet

hatten. Fahrzeugteile mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen wurden zunächst

sichergestellt.

Die beiden 19-jährigen Insassen erwartet nun ein Verfahren wegen des Besonders

schweren Fall des Diebstahls.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier

Sinsheim zu melden, unter: 07261-6900.

Sandhausen: Unbekannte begehen Sachbeschädigung – Zeugenaufruf!

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 15.45 Uhr begaben sich

bislang unbekannte Täter auf das Gelände der Pestalozzi Schule. Diese

entwendeten dort drei Mülleimer (Metallkörbe), die ca. 3-4 kg schwer sind und

warfen sie über einen ca. 2m hohen Zaun des Grundstücks. Da es sich hierbei um

ein etwas abschüssiges Gelände handelt, schlugen die Mülleimer auf einem PKW in

einer Wohnanlage in der Waldstraße ein. Glücklicherweise wurde hierbei niemand

verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern machen können, werden

gebeten, sich bei dem Polizeiposten Sandhausen zu melden, unter: 06224-2481.