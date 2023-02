Heidelberg: Raub an der Bushaltestelle „Forum“

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch, den 08.02.2023, kam es gegen 18.00Uhr in der

Nähe der Bushaltestelle „Forum“ am Jellinekplatz zu einem Raubdelikt. Ein

28-Jähriger nahm eine 39-Jährige in den Schwitzkasten und entriss ihr einen

Geldbeutel aus ihrer Handtasche. Anschließend flüchtete er und konnte im Rahmen

einer polizeilichen Fahndung in der Emmertsgrundpassage wieder angetroffen und

vorläufig festgenommen werden.

Der Mann trug bei der Tatausführung einen auffälligen rot/pinken Jogginganzug

und eine schwarze Weste. Im Zusammenhang mit dieser Tat sucht die Polizei

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei dem

Kriminaldauerdienst zu melden, unter: 0621-174 4444.

Heidelberg-Handschuhsheim: Raubüberfall auf Weinfachgeschäft – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Ein derzeit noch unbekannter Täter erbeutete am Mittwoch

gegen 18:45 Uhr mehrere hundert Euro in einem Weinfachhandel in der

Fritz-Frey-Straße, nachdem er einen Angestellten mit einem Messer bedroht hatte

Der Unbekannte betrat das Geschäft mit einer schwarzen Sturmhaube auf dem Kopf

und forderte den 30-jährigen Verkäufer unter Vorhalt des Messers zur Herausgabe

von Bargeld auf. Hiernach übergab der 30-Jährige das Geld an den Täter, wonach

dieser in Richtung Dossenheim flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 17 – 25 Jahre alt

ca. 185 bis 190 cm groß

schlank

sprach akzentfrei Deutsch

schwarze Sturmhaube, schwarze Kleidung, schwarze Schuhe

führte ein Messer mit sich

auffällig nach vorne gebeugter, hinkender Gang

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat selbst geben können, sich

unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.