Verkehrsunfallflucht in Odernheim am Glan

Kirn (ots)

Am Donnerstag, den 16.02.2023, ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe der Hauptstraße/Einmündung zur Gigertsgasse in Odernheim am Glan. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallörtlichkeit, nachdem dieser ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug stark beschädigte. Am parkenden Fahrzeug wurde durch den Verkehrsunfall die Heckstoßstange, die Heckklappe, sowie die Heckscheibe stark beschädigt. Aufgrund des Schadensbilds könnte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers möglicherweise um einen LKW handeln.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Eisenberg (ots)

Am 15.02.23, gegen 21:38Uhr, wurde in der Kerzenheimer Straße eine 22-jährige PKW-Fahrerin kontrolliert. Es bestanden Anzeichen, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.