Mainz – Altstadt – Unfallflucht, Gebäudefassade beschädigt

Mainz (ots) – Am Mittwochmorgen zwischen 8 und 9 Uhr wurde vermutlich durch

einen LKW die Fassade einer Parfümerie am Gutenbergplatz beschädigt.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr an der Parfümerie vorbei und kollidierte

mit dem Vordach der Fassade. Dieses wurde dadurch stark beschädigt. Aufgrund der

Höhe des sich in etwa dreieinhalb Metern Höhe befindlichen Vordachs, dürfte es

sich bei dem Unfallverursacher um einen LKW oder ein ähnlich hohes Fahrzeug

handeln.

Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 / 65 – 4110 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Mainz – Bretzenheim – Auffahrunfall, Verursacher ohne Führerschein

Mainz (ots) – Einen Auffahrunfall an der Kreuzung Haifa-Allee/Am Schleifweg

verursachte am Mittwochvormittag ein 24-Jähriger ohne Führerschein. Eine Person

wurde dabei leicht verletzt.

Kurz vor 11 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit einem Skoda auf der Haifa-Allee

in Richtung B40. An der Kreuzung zum Schleifweg fuhr er auf einen Mercedes auf,

welcher an der Ampel wartete. Durch den Aufprall wurde der Mercedes noch auf

einen weiteren PKW, einen Dacia, geschoben. Dabei wurde der 59-jährige

Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie der

Mercedes wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass beide abgeschleppt

werden mussten. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus,

dass der 24-jährige Unfallverursacher keinen Führerschein besitzt. Ihn erwartet

nun ein Strafverfahren. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Mainz – Neustadt – Steinewerfer auf grüner Brücke- Zeugen gesucht

Mainz (ots) – Drei Kinder warfen am Mittwochnachmittag vermutlich Dreck (Erde,

Steine) auf die Rheinallee.

Zeugen konnten gegen 15:50 Uhr beobachten, wie die Kinder auf der Grünen Brücke

zum Feldbergplatz vermutlich Steine und Dreck auf die darunter verlaufende

Rheinallee fallen ließen. Ein Fahrzeug wurde getroffen, glücklicherweise kam es

zu keinem Schaden oder Unfall. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen

der Polizei konnten die Kinder im Alter von ca. 8-10 Jahren nicht mehr

angetroffen werden. Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten,

sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 / 65 – 4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.