Unfall im Begegnungsverkehr

Alsheim (ots) – Am Mittwoch, den 15.02.2023, kam es auf der L439 zwischen

Alsheim und Mettenheim zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen im

Begegnungsverkehr. Gegen 18:30 Uhr stießen die beiden PKW im Bereich des jeweils

linken Scheinwerfers zusammen. Die Fahrer – ein 59-jähriger Wormser und eine

51-jährige Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms – wurden dabei leicht verletzt und

mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L439 war für die Zeit der

Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.