Leichter Anstieg der Verkehrsunfälle und verletzter

Personen „Junge Erwachsene“ und „Senioren“ häufig an Unfällen

beteiligt; Verkehrsunfallbilanz 2022 der Polizeiinspektion Landstuhl

Landstuhl (ots) – Auf den Straßen der Verbandsgemeinden Landstuhl,

Ramstein-Miesenbach und Bruchmühlbach-Miesau war im vergangenen Jahr wieder ein

leichter Anstieg der Unfallzahlen zu verzeichnen. Dennoch ist ein positiver

Trend in der Langzeitentwicklung erkennbar. Der leichte Anstieg dürfte u.a. auf

die Lockerrungen der Einschränkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sein.

Mit 1.669 Verkehrsunfällen insgesamt verzeichnet die Polizeiinspektion Landstuhl

im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von etwa 3 Prozent. 157 Menschen erlitten

dabei Verletzungen, 20 mehr als im Vorjahr. Drei Personen starben in der Folge

von Verkehrsunfällen.

Die Masse der Verkehrsunfälle, insbesondere mit schweren Folgen, war auch 2022

auf überhöhte Geschwindigkeit und zu geringen Sicherheitsabstand zurückzuführen.

Fallende Zahlen waren bei Alkohol- und Drogenbeeinflussung als Ursache schwerer

Verkehrsunfälle festzustellen. Die Polizei hat durch ihre stetig steigende

Kontrolldichte zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

Im Jahr 2022 stieg die Anzahl der Wildunfälle auf 346. Dies waren im Vergleich

zum Vorjahr 6 Unfälle mehr. Allerdings ist infolge der ebenfalls leicht

gestiegenen Gesamtunfallzahlen im Verhältnis keine Veränderung festzustellen.

Die örtlichen Schwerpunkte lagen in den Streckenbereichen der Landesstraße 363

zwischen Landstuhl und Bann sowie bei Ramstein, der Landesstraße 465 zwischen

Landstuhl und Langwieden und entlang der L356 (Umgehung Ramstein-Miesenbach).

Eine besondere Risikogruppe stellen nach wie vor die 17- bis 24-jährigen

Fahrzeugführer dar. Obwohl diese „Jungen Erwachsenen“ nur einen

Bevölkerungsanteil von rund acht Prozent stellen, waren sie an jedem fünften

Verkehrsunfall beteiligt. Die Zahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von

Senioren blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich (302; +2), gleichwohl ist

bei nahezu jedem fünften Verkehrsunfall ein Fahrzeugführer, der älter als 65

Jahre ist, beteiligt. Sind Menschen ab 75 Jahre und älter an Verkehrsunfällen

beteiligt, so sind sie in mehr als 70 Prozent der Fälle auch selbst

Unfallverursacher.

Erfolge konnten die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl bei der Verfolgung

der Unfallfluchten erzielen. Bei 313 Verkehrsunfällen entfernte sich ein

Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle, in nahezu jedem zweiten Fall

wurde der Flüchtige ermittelt. Die Aufklärungsquote lag mit mehr als 45 Prozent

nur geringfügig unter dem Vorjahreswert.

Ein vernetztes System polizeilicher Maßnahmen und ein hoher Überwachungsdruck

sollen laut Siegfried Ranzinger, Leiter der Polizeiinspektion Landstuhl, auch im

Jahr 2023 für eine Erhöhung der Verkehrssicherheit sorgen. Dabei werden

insbesondere die „Jungen Erwachsenen“ und die Senioren sowie die Bekämpfung der

Hauptunfallursachen Geschwindigkeit, Abstand sowie Alkohol- und

Drogenbeeinflussung im Fokus der Polizistinnen und Polizisten stehen.

Zahlen und Fakten:

Verkehrsunfälle gesamt: 1.669 (2021: 1620, + 3,0%)

Unfälle mit Personenschäden: 123 (2021: 111, + 10,8%)

Todesfälle: 3 (2021: 1)

Schwerverletzte: 17 (2021: 16)

Leichtverletzte: 140 (2021: 123, + 13,8%)

Unfälle mit jungen Erwachsenen: 371 (2021: 354, + 4,8%)

Unfälle mit Senioren: 302 (2021: 300, + 0,7%)

Schockanruf: Rentner um mindestens 100.000 Euro betrogen

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (Kreis Kusel) (ots) – Goldmünzen und

Bargeld im Wert von mindestens 100.000 Euro hat ein 79-Jähriger Betrügern

übergeben. Der Mann erhielt am Mittwoch einen sogenannten Schockanruf.

Am Telefon teilte ihm eine angebliche Polizistin mit, dass sein Sohn einen

tödlichen Unfall verursacht habe. Er sei verhaftet worden. In weiteren

Telefonaten meldeten sich der angebliche Rechtsanwalt des Sohns und ein

vermeintlicher Staatsanwalt bei dem 79-Jährigen. Die Betrüger forderten eine

„Kaution“ von ihrem Opfer. Sie fragten den Senior nach Wertgegenständen, zu

denen er Auskunft gab.

Als gegen 14 Uhr ein weißer Opel Caravan mit einem Kennzeichen des Kreises

Groß-Gerau (GG) vor dem Haus des 79-Jährigen vorfuhr, übergab er dem unbekannten

Fahrer einen Koffer mit Geldmünzen und Bargeld. Etwa zwei Stunden später meldete

sich eine vermeintliche Gutachterin bei dem Rentner, angeblich um die Münzen zu

bewerten. Während des Telefongesprächs erschien der Sohn bei seinem Vater und

der Schwindel flog auf. Die gesamte Geschichte hatten sich Betrüger ausgedacht.

Sie setzten ihr Opfer unter Druck, bis der geschockte Mann zahlte.

Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Von dem Unbekannten in dem

weißen Opel Kombi liegt den Beamten eine Personenbeschreibung vor. Demnach ist

der Mann zwischen 45 und 50 Jahre alt und von eher kräftiger Statur. Er ist etwa

1,70 Meter groß und hat mittelgraues, kurzes Haar. Der Mann war rasiert und

sprach wie alle Personen am Telefon akzentfreies Deutsch. Bekleidet war der

Unbekannte unter anderem mit einer Jeans, einem Hemd und einem grau-grünen

Mantel. Zeugen, denen der weiße Opel Caravan mit GG-Kennzeichen oder der

Unbekannte aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Teures Werkzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben aus einem Lager in der Menonnitenstraße

teure Werkzeuge gestohlen. Die Täter drangen zwischen Dienstagnachmittag und

Mittwochmorgen in den Raum ein. Sie entwendeten Bohrhammer, Handkreissäge,

Stichsäge und Ladegeräte sowie weitere Werkzeuge der Marke HILTI. Der Schaden

wird auf mindestens 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf

und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Jugendliche erbeuten Bargeld

Kaiserslautern (ots) – Zwei junge Männer haben am Mittwoch in einem Supermarkt

in der Leipziger Straße in die Kasse gegriffen. Kurz vor 13 Uhr betraten die

Unbekannten den Markt. Am Pfandautomaten gab einer der beiden eine Flasche ab.

Mit dem Bon ließ er sich dann an der Kasse das Pfandgeld auszahlen. Während der

Kassierer die Kasse öffnete, griff der zweite Täter in die Kasse. Mit einem

Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe flüchteten die Diebe aus dem

Markt. Polizeikräfte fahndeten nach den Tätern, konnten sie aber nicht ausfindig

machen. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls dauern an. Die Polizei bittet um

Hinweise: Wem sind zwei Jugendliche beziehungsweise heranwachsende Männer

zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr rund um den Supermarkt in der Leipziger Straße

aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369 2250 entgegen. |erf

Polizei nimmt Autofahrer unter die Lupe

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwochvormittag in der Merkurstraße

Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Einsatzkräfte nahmen innerhalb von drei

Stunden rund 40 Fahrzeuge unter die Lupe. Dabei stellten sie nicht nur

technische Mängel oder eine ungenügende Ladungssicherung an den Fahrzeugen fest,

auch das Verhalten eines manchen Autofahrers war zu beanstanden. So hatten

sieben Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt, in einem weiteren Fall war ein

Kind nicht ordnungsgemäß angeschnallt, und drei Verkehrsteilnehmer hatten

hinterm Steuer das Handy am Ohr. Auf die Betroffenen kommt ein Verwarnungs-

beziehungsweise teures Bußgeld zu. |erf

Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Drei Einbrüche und zwei Versuche sind der Polizei am

Mittwoch aus dem Stadtgebiet gemeldet worden.

In der Gasstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer

Bäckerei. Zwischen Dienstag, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, hebelten die Täter

die Tür auf und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe.

Ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter sich Zugang zu einem

Laden in der Friedenstraße verschafft. Sie versuchten zunächst die Vordertür

aufzuhebeln, was misslang. Durch einen Nebeneingang gelangten sie dann in den

Verkaufsraum. Ersten Überprüfungen zufolge wurde Kleingeld im niedrigen

zweistelligem Bereich gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:30 Uhr und

7:10 Uhr.

Ein weiterer Einbruch wurde aus der Fabrikstraße gemeldet. Hier verschafften

sich die Täter ebenfalls durch Aufhebeln der Tür Zutritt zu einem Restaurant.

Sie entwendeten einen Laptop, einen Kaffeevollautomaten und einen vierstelligen

Bargeldbetrag. Die Tatzeit liegt zwischen 23:50 Uhr und 11:25 Uhr.

In der Steinstraße versuchten unbekannte Täter in ein Kosmetikstudio

einzudringen. Der Versuch die Tür aufzuhebeln scheiterte. An der Tür entstand

Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die mögliche Tatzeit liegt hier zwischen

Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 8:30 Uhr.

Auch in der Gottlieb-Daimler-Straße scheiterten unbekannte Täter an den Türen

eines Lagers. Hier entstand ebenfalls ein noch nicht bezifferter Sachschaden.

Die Tatzeit liegt zwischen 16:00 Uhr und 8:45 Uhr.

Die Polizei prüft, ob eine Tatzusammenhang besteht. Die Polizei bittet in allen

Fällen um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Laptop aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der

Polizei am Mittwoch aus der Martin-Luther-Straße gemeldet worden. Hier machten

sich unbekannte Täter über Nacht an einem geparkten Pkw zu schaffen. Sie

öffneten den Wagen auf noch ungeklärte Weise und rissen sich einen Laptop der

Marke HP, sowie ein portabler Drucker der Marke Brady unter den Nagel. Kurios

ist, dass die Diebe auf der Rückbank des Fahrzeugs einen Wollponcho und eine

rote Trainingsjacke der Marke Nike liegen ließen. Zeugen, die zwischen

Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 6:50 Uhr, verdächtige Personen

gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei

der Kriminalpolizei zu melden. |elz

Gäste verletzen Wirt

Kaiserslautern (ots) – Gäste eines Lokals in der Innenstadt haben am frühen

Mittwochmorgen den Barkeeper attackiert. Als der Mann um 4 Uhr die Bar schließen

wollte, kam es zum Disput mit den drei bis dahin verbliebenen Besuchern. Im

Verlauf des Streits warf eine 44-Jährige einen Aschenbecher nach dem Mann, ein

54-Jähriger stieß den Wirt um. Der 65-Jährige wurde im Gesicht verletzt. Eine

alarmierte Polizeistreife verwies die Gäste aus dem Lokal. Die mutmaßlichen

Angreifer blicken einem Strafverfahren entgegen. |erf