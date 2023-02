Frankfurt-Heddernheim: „Endlich! Wieder wird gelacht – In Klaa Paris zur Fassenacht“ – Hinweise der Frankfurter Polizei zum Fastnachts-umzug in Heddernheim

Frankfurt (ots) – (di) Unter dem obigen Motto startet am Dienstag (21. Februar

2023) nach zweijähriger Pause der diesjährige traditionsreiche Fastnachtsumzug

„Klaa Paris“ um 14:31 Uhr in Heddernheim mit 111 Zugnummern und 1.500

Teilnehmenden. Zur sicheren Durchführung der Veranstaltung ist es erforderlich,

dass die Zufahrtsstraßen zum Stadtteil Heddernheim am Dienstag ab 12:00 Uhr für

den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Sperrungen werden sukzessive nach

Veranstaltungsende gegen 22:00 Uhr wieder aufgehoben. Die Frankfurter Polizei

wird auch in diesem Jahr vor Ort sein und frühzeitig für alle Zuschauerinnen und

Zuschauer sowie Beteiligten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Eine

Anlaufstelle hierfür ist der Informationsstand der Polizei am H.-P-Müller-Platz.

Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter anderem auch auf der

Internetseite des Veranstalters

(https://www.zuggemeinschaft.de).

Zu den Themen Sicherheit und Verkehrsbeschränkungen informiert die Frankfurter

Polizei in den Sozialen Medien über den bekannten Twitteraccount @Polizei_Ffm.

Wir wünschen in diesem Zusammenhang allen einen fröhliches und vor allem

sicheres „Klaa Paris“ in Heddernheim!

Drei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Mittwoch insgesamt drei Haftbefehle vollstreckt.

Einem 57-jährigen wohnsitzlosen Mann den die Staatsanwaltschaft Berlin wegen

Diebstahls suchte, folgte wenig später ein 38-jähriger ebenfalls wohnsitzloser

Mann den das Amtsgericht Darmstadt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

mit Haftbefehl suchte. Den Abschluss bildete die Festnahme eines 25-Jährigen den

die Staatsanwaltschaft Hanau wegen Diebstahls suchte. Alle Drei wurden, nachdem

ihnen der Haftbefehl in der Wache der Bundespolizei eröffnet wurde, in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Werkzeuge im Wert von 20.000 Euro gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Gernsheim/Landkreis Groß Gerau (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt

am Main ging am Mittwochmorgen die Meldung ein, dass am Bahnhof Gernsheim

unbekannte Täter hochwertige Werkzeuge aus einem Baufahrzeug einer dort tätigen

Bahnbaufirma entwendet haben. Eine Streife stellte vor Ort fest, dass die Täter

die Tür des Bauwagens aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft hatten. Aus

dem Wagen entwendeten sie Spezialwerkzeuge, deren Wert sich nach einer ersten

Schätzung auf 20.000 Euro beläuft. Die Bundespolizei hat ein

Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

eingeleitet und sucht hierfür nach Zeugen.

Personen die am Bahnhof Gernsheim Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung

zu dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Widerstand nach Crackhandel

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Nachmittag (15. Februar 2023) beobachteten

Polizeibeamte einen Crackhandel in der Taunusstraße. Der anschließenden

Festnahme widersetzte sich der Dealer vehement.

Gegen 15.00 Uhr beobachteten Polizeibeamte einen Crackhandel zwischen zwei

Männern in der Taunusstraße. Bei der anschließenden Kontrolle des 46 Jahre alten

Käufers wurden 0,05 Gramm Crack festgestellt (entspricht bis zu fünf

Konsumeinheiten). Als der 33-jährige Dealer in der Moselstraße festgenommen

werden sollte, kam es zum Widerstand, bei dem sich ein Polizeibeamter leicht

verletzte. Letztlich gelang die Festnahme und der polizeibekannte wohnsitzlose

Beschuldigte, welcher sich zudem noch illegal in Deutschland aufhält, wurde mit

dem Zweck der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums

eingeliefert. Erst Ende des vergangenen Jahres war er aus der Haft entlassen

worden.

Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Mittwochmittag (15. Februar 2023) nahmen

Zivilfahnder einen Mann in der Waldschmidtstraße fest, der zuvor bei einem

Wohnungseinbruch in den Besitz einer Geldbörse gelangte.

Gegen 12.00 Uhr fiel der Polizei im Bereich des „Sandweg“ ein Mann auf, der an

unterschiedlichen Haustüren die Verschlussverhältnisse überprüfte. In der

„Waldschmidtstraße“ fand er eine Haustür unverschlossen vor und verschwand im

Wohngebäude. Nach wenigen Augenblicken trat der Mann mit einer Geldbörse in

seiner Hand aus dem Gebäude heraus. Er durchsuchte diese, entnahm

augenscheinlich mehrere Banknoten und warf die Brieftasche ins Gebüsch.

Daraufhin unterzogen die Beamten ihn einer Personenkontrolle. Der Mann konnte

das Geschehen mit den entnommenen 150 Euro nicht plausibel erklären. Im Rahmen

der Maßnahmen konnte im Portemonnaie der Personalausweis eines 34-jährigen

Mannes gesichert und im Nachgang ihm sein entwendetes Gut übergeben werden. Die

Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Dieb fest und brachten ihn in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums. Bei ihm handelt es sich um einen 58-jährigen

Frankfurter. Er muss sich nun wegen des Verdachts des

Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten und wird im Lauf des heutigen Tages dem

Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Höchst: Auto mit Eiern beworfen und angegriffen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (15. Februar 2023) wurde ein Autofahrer in

Höchst angegriffen, als er eine Gruppe Jugendlicher zur Rede stellen wollte, die

ein Ei auf sein Auto geworfen hatten. Der Geschädigte wurde hierbei verletzt;

zwei Tatverdächtige festgenommen.

Ein Autofahrer war gegen 20:30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Straße „Am

Stadtpark“ unterwegs. Als eine Gruppe augenscheinlicher Jugendlicher an ihm

vorbeilief, traf ein Ei seinen Wagen. Nachdem der 35-Jährige aus seinem Fahrzeug

ausstieg und die Jugendlichen zur Rede stellen wollte, trat ihm einer der jungen

Männer unvermittelt gegen den Oberschenkel und die Gruppe rannte davon.

Dem Autofahrer gelang es noch, einen der Jugendlichen festzuhalten, um diesen

der zwischenzeitlich alarmierten Polizei zu übergeben. Doch während der

35-Jährige den jungen Mann festhielt, umringen die weiteren jungen Männer den

Autofahrer und versuchten, mit Schlägen und Tritten, ihren Kompagnon zu

befreien.

Als die Polizeistreife eintraf, flüchteten die Jugendlichen wiederum

schlagartig. Der 35-Jährige konnte noch eine zweite Person festhalten, die dann

von den Beamten festgenommen wurde. Zusammen mit dem anderen Festgehaltenen

handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von jeweils 16 Jahren. Der

Geschädigte erlitt durch die Tathandlungen diverse Prellungen und wurde in einem

Krankenhaus ärztlich behandelt.

Die beiden Jugendlichen müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung

verantworten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre

Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen bezüglich der weiteren

Beteiligten dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Autoknacker haben es gezielt auf Taxis abgesehen – Einbruchserie im Frankfurter Westen

Frankfurt (ots) – (di) Eine Einbruchserie in Taxis beschäftigt derzeit die

Frankfurter Kriminalpolizei. Das Kommissariat für Einbruchdiebstahl ermittelt

derzeit in über 50 Fällen, bei denen die Täter in Taxis einbrachen und darin

abgelegte Gegenstände entwendeten.

Seit dem 03. Februar 2023 kommt es in den westlichen Frankfurter Stadteilen

vermehrt zu Diebstählen aus abgestellten Taxis. Besonders betroffen sind die

Stadteile Gallus, Nied und Unterliederbach. Die Täter gingen hierbei identisch

vor. Sie schlugen die Scheiben der Fahrer- bzw. Beifahrertür ein, um so in den

Fahrzeuginnenraum und an darin abgelegten Wertgegenstände zu kommen. Die Taten

spielten sich meist zur Nachtzeit ab und fielen daher erst am darauffolgenden

Morgen auf. So wurden bislang mehr als 50 Fälle bekannt.

Alleine durch das Aufbrechen der Fahrzeuge ist bereits ein hoher Schaden

entstanden. Hinzu kommt noch die Beute, die die Täter machten. Wertgegenstände

wie Handys, Tablets sowie Bargeld sind hier die begehrten Güter. Autos sind

jedoch keine Tresore. Die Polizei rät daher grundsätzlich, keine Wertgegenstände

im Fahrzeug zu hinterlassen. Dies gilt insbesondere über Nacht!

Personen, die Hinweise zu möglichen Taten gegeben können oder in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machten, werden gebeten, sich telefonisch

beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069/ 755 – 52199 zu melden.

Frankfurt-Innenstadt: Mann erleidet Schusswunde

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Mittwochabend, den 15. Februar 2023, kam es

in einem Restaurant im Bereich der Freßgass zu einer Schussabgabe, bei der ein

54-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger

ergriff die Flucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 21:58 Uhr in

einem Restaurant in der Kalbächer Gasse, als ein unbekannter Mann eine

Schusswaffe gegen ihn einsetzte. Der Angreifer flüchtete nach der Tat aus dem

Lokal und weiter in Richtung Alte Oper. Der 54-Jährige erlitt eine Schusswunde

am Bein. Er kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Mehrere Zeugen hatten sich kurz nach der Tat über den Notruf bei der Polizei

gemeldet. Eine Vielzahl an Polizeibeamten suchte in der Folge das Lokal auf und

sperrte den Tatort weiträumig ab.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen circa 175 bis 180 cm großen,

etwa 25 bis 35 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Dieser sei

dunkel gekleidet gewesen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte in einer

nahegelegenen Seitenstraße die mutmaßliche Tatwaffe aufgefunden werden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt in der Sache aufgrund des Verdachts

des versuchten Totschlags. Die Motivlage ist bislang noch ungeklärt. Die

Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf des Tatgeschehens

dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Februar 2023: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Februar 2023: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße

Februar 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Februar 2023: Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Februar 2023: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter nach seiner Ankunft aus Madrid

Frankfurt/Main (ots)

Seit dem 15. Februar sitzt ein 42-jähriger Ecuadorianer hinter Gittern. Wegen Körperverletzung war er im September 2021 vom Amtsgericht Weinheim zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt worden. Seither war er untergetaucht, weshalb die Staatsanwaltschaft Mannheim seit Beginn des Jahres mit Haftbefehl nach ihm suchen ließ.

Bundespolizisten überprüften den 42-Jährigen kurz nach seiner Ankunft aus Madrid im Terminal 2 des Frankfurter Flughafens. Dabei stießen sie auf den offenen Haftbefehl. Da der Gesuchte die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte, muss er nun eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Die Bundespolizei lieferte der Ecuadorianer in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.