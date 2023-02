Trickdiebstahl

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich in der Mittagszeit ein Trickdiebstahl auf dem Kundenparkplatz des Rewe-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau. Gegen 13:00 Uhr wurde ein 80-Jährige aus Hessisch Lichtenau von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Zuvor hatte sie ihren Einkauf sowie die Handtasche in ihr Auto abgelegt. Offensichtlich wurde durch einen zweiten Täter – von ihr unbemerkt – das Auto geöffnet und die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. In dieser befanden sich neben Bargeld auch die Bankkarte und Ausweisdokumente. Der Täter, der die Geschädigte ansprach, kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von osteuropäischem Erscheinungsbild.

Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Telefon-Nummer: 05602/93930.

Schwerer Unfall auf der B 400 am gestrigen Nachmittag

Um 16:14 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag eine 41-Jährige aus den Niederlanden mit ihrem Pkw die B 400 zwischen den Ortschaften Wommen und Nesselröden. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Bundesstraße ab und streifte mit dem Fahrzeug zwei Bäume. Weiterhin wurde ein Baum entwurzelt, der offenbar frontal erfasst wurde.

Feuer im Motorraum

Das Auto kam im Anschluss auf der Fahrzeugseite zum Liegen und fing im Bereich des Motorraumes an zu brennen. Das Feuer konnte durch einen zur Hilfe eilenden Lkw-Fahrer mit dem Feuerlöscher gelöscht werden. Der 41-Jährigen gelang es, sich selbst aus dem Auto zu befreien. Sie wurde durch Ersthelfer an der Unfallstelle bis zum Eintreffen des Rettungswagens versorgt. Durch den Unfall wurde sie schwer verletzt und nach ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Neben Rettungsdienst und Notarzt waren auch die örtlichen Feuerwehr aus Wommen und Herleshausen sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Der Pkw, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden (Schadenssumme: ca. 7000 EUR) entstand, musste abgeschleppt werden.

Sperrung der B 400

Die B 400 musste vorübergehend voll gesperrt werden. Ab 17:14 Uhr wurde zunächst eine Fahrspur wieder geöffnet, ab 18:09 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 15:30 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag bei einer Verkehrskontrolle in der Niederhoner Straße in Eschwege ein 23-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, zudem wurde im Fahrzeug ein Crusher mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Abend kam es in Eschwege zu einer kurzen Verfolgungsfahrt, nachdem ein Pkw durch die Polizei kontrolliert werden sollte. Gegen 18:09 Uhr fuhr ein 32-Jähriger aus Eschwege von dem Gelände einer Tankstelle in der Reichensächser Straße und flüchtete, als die Polizei ihn anhalten wollte. In der Goldbachstraße sprang der Fahrer aus dem Auto und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der 32-Jährige konnte durch die Polizei am gestrigen Abend im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Da er jedoch der Polizei bekannt ist, war auch bekannt, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Unfallflucht

In der vergangenen Nacht ereignete sich eine Unfallflucht in der Geschwister-Scholl-Straße in Hessisch Lichtenau. Wie heute Morgen ein Anwohner feststellen musste, wurde der Metallzaun eines Anwesens angefahren und nicht unerheblich beschädigt. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen 00:30 Uhr, ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen und deutlich zu schnell fahrend aus Richtung Sudetenstraße sich dem Anwesen näherte. Als das Fahrzeug durch die dortige Kurve fuhr, hörte man kurz darauf einen „dumpfen Knall“. Es wurde dann beobachtet, wie das Auto rückwärts fuhr und dann – erneut mit quietschenden Reifen – vom Unfallort flüchtete. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw Kombi, eventuell ein silberner Audi handeln. Der Sachschaden am Zaun wird mit ca. 15.000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon-Nummer: 05602/93930.

Wildunfall

Um 16:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die L 3225 zwischen Friedrichsbrück und Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.