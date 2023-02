Gudensberg: Erfolgloser Einbruchsversuch in Wohnhaus

Versuchter Wohnhauseinbruch Tatzeit: 11.02.2023, 18:00 Uhr bis 15.02.2023, 10:00 Uhr In den vergangenen Tagen versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Danziger Weg einzubrechen. Sie gelangten nicht in das Haus, verursachten jedoch 500,- Euro Sachschaden. Die Täter hatten erfolglos probiert eine Kellertür und eine Terrassentür aufzubrechen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740