Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Wohnhaus und Kindergarten in Kronberg von Einbrechern heimgesucht, Kronberg, Freseniusweg, Heinrich-Winter-Straße, 15.02.2023, 08.40 Uhr bis 16.02.2023, 07.30 Uhr

(pl)In Kronberg wurden zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen ein Wohnhaus und ein Kindergarten von Einbrechern heimgesucht. Im Verlauf des Mittwochs drangen die Täter zwischen 08.40 Uhr und 21.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Reihenhaus im Freseniusweg ein, durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten diverse Schmuckstücke. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen gelang es Einbrechern nicht, in die Räumlichkeiten des Kindergartens in der Heinrich-Winter-Straße einzubrechen. Die Tür und das Fenster hielt den Aufhebelveersuchen stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Autoaufbrecher unterwegs – Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Bad Homburg, Gonzenheim, Friesenstraße, 16.02.2023, 03.45 Uhr,

(pl)Ein Autoaufbrecher hat in der Nacht zum Donnerstag in Bad Homburg-Gonzenheim aus einem in der Friesenstraße geparkten BMW Fahrzeugteile entwendet. Der Täter schlug gegen 03.45 Uhr eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und baute anschließend aus der Mittelkonsole die elektrischen Gerätschaften aus. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Europakreisel. Der Autoaufbrecher soll etwa 1,70-1,80 Meter groß, dünn und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Telefonsäule beschädigt,

Oberursel-Bommersheim, Nassauer Straße, Festgestellt: 15.02.2023, 13.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochmittag wurde im Bereich des Bahnhofs in der Nassauer Straße eine beschädigte Telefonsäule festgestellt. Unbekannte hatten das Bedienfeld der Säule aufgehebelt, um sich vermutlich Zugang zum Münzgeld zu verschaffen. Ob die Täter Münzgeld entwendeten ist bislang nicht bekannt. An der Telefonsäule entstand Sachschaden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

++ Brand in Mehrfamilienhaus in Bad Homburg v.d.H. +++

Am 16.02.2023, um 02:42 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Polizei in Wiesbaden ein, die über einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Saalburgstraße in Bad Homburg berichteten. Nach dort entsandte Einsatzkräfte stellten eine starke Verrauchung des Objektes fest und begannen mit der Evakuierung des Objektes. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss festgestellt werden. Die Feuerwehr setzte sodann zur Brandbekämpfung an. Weil ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde auch dieses evakuiert. Zu einem Übergreifen des Feuers kam es jedoch zum Glück nicht. Mindestens eine Person musste mittels Drehleiter gerettet werden. Um 03: 24 Uhr war das Feuer gelöscht. Nach Beendigung der Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen, konnten alle Bewohner zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnungen sind auf Grund der Verrauchung derzeit nicht bewohnbar. Durch das alarmierte Rote Kreuz wurde in Bad Homburg eine Notunterkunft für die Bewohner zur Verfügung gestellt.

Eine Person wurde bei dem Brand durch Schnittverletzungen leicht verletzt.

Während der gesamten Maßnahmen war die Saalburgstraße für den Straßenverkehr voll gesperrt.

Der Sachschaden wird durch die Feuerwehr auf 350.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei wird im Laufe des Tages die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernehmen.