Wiesbaden: Die Polizei-News

Tankstelleneinbrecher geht leer aus,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 16.02.2023, 01.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag ist in Biebrich ein Tankstelleneinbrecher leer

ausgegangen. Der Täter hatte gegen 01.45 Uhr gewaltsam die Eingangstür einer

Tankstelle in der Äppelallee geöffnet und anschließend den Verkaufsraum

betreten. Hier musste er dann aber feststellen, dass die Auslagen und Schubladen

im Kassenbereich leer waren, woraufhin er ohne Beute die Flucht ergriff. Der

Einbrecher hatte eine sportliche Statur und war komplett dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 14.02.2023, 11.00 Uhr,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via SMS und WhatsApp wurde am

Dienstag eine Frau aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen

Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen

Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem

kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im

Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue

Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da

auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher,

einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran,

mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung

und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei

rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche!

Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Brennende Mülltonnen auf Sportplatz,

Wiesbaden, Gehrner Pfad, 15.02.2023, 12.20 Uhr,

(pl)Auf dem Sportplatz im Bereich des Gehrner Pfads brannten am Mittwochmittag

vier Mülltonnen. Die brennenden Tonnen wurden gegen 12.20 Uhr festgestellt und

von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert

Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0

zu melden.

Auf Baustelle gezündelt,

Wiesbaden-Breckenheim, Klingenbachstraße, 14.02.2023, 22.00 Uhr bis 15.02.2023,

07.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf einer Baustelle im Bereich

der Klingenbachstraße in Breckenheim gezündelt. Die Täter zündeten zwischen

22.00 Uhr und 07.00 Uhr mehrere Verpackungsteile an, wodurch diverse

Baumaterialen beschädigt worden sind. Darüber hinaus wurde durch den Brand das

umliegende Mauerwerk verschmutzt. Die Schadenhöhe wird auf mehrere Tausend Euro

geschätzt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 entgegen.

Zusammenstoß mit entgegenkommenden Pkw – Drei Verletzte, Wiesbaden,

Hupfeldweg, 15.02.2023, 11.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochvormittag kam es im Hupfeldweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem

drei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von über 10.000 Euro

entstand. Gegen 11.00 Uhr war eine 41-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Tiguan

von der B 54 kommend auf dem Hupfeldweg in Richtung B 417 unterwegs. Zeitgleich

befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Mercedes Vito die Straße in entgegengesetzter

Richtung. Etwa 200 Meter vor der Kreuzung zur B 417 geriet die 41-Jährige mit

ihrem Pkw ins Schleudern und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden

Fahrzeug. Die Unfallverursacherin und der entgegenkommende Autofahrer wurden

vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer des

55-Jährigen wurde ambulant vor Ort behandelt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Einfamilienhaus, Idstein, Zinsgrabenweg,

Freitag, 10.02.2023, 07:00 Uhr bis Montag, 13.02.2023, 11:45 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in einem Einfamilienhaus in

Idstein fündig geworden und haben Bargeld und Schmuck an sich genommen. Zu einem

bislang nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagmorgen und

Montagmittag suchten die Unbekannten das Einfamilienhaus im Idsteiner

Zinsgrabenweg auf und machten sich an einer Balkontür zu schaffen. Diese hielt

den Hebelansätzen der Einbrecher nicht stand, sodass sich diesen so ein Einstieg

in das Wohnhaus bot. In dem dreistöckigen Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume

und nahmen Schmuck sowie Bargeld an sich, ehe sie unerkannt die Flucht antraten.

Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden am Haus wird mit circa 2.500

beziffert.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Mountainbike entwendet, Eltville am Rhein, Schwalbacher Straße, Dienstag,

14.02.2023, 21:30 Uhr, bis Mittwoch, 15.02.2023, 06:00 Uhr,

(ste)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Eltville ein hochwertiges

Mountainbike aus einem Hof gestohlen. Das schwarze Mountainbike der Marke

„Giant“ war in der besagten Nacht in einem Hinterhof in der Schwalbacher Straße

gesichert abgestellt worden. Die unbekannten Täter verschafften sich unerlaubt

Zutritt zu dem Hinterhof und entwendeten das Mountainbike samt einem

Faltschloss, mit welchem das Fahrrad gesichert war. Der Wert des Rades wird auf

ungefähr 3.000 Euro geschätzt. Bisher sind keine Täterhinweise bekannt.

Hinweise werden bei der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 entgegengenommen.

Wildunfall: Verletzte bei Ausweichmanöver, Geisenheim, L3272, Mittwoch,

15.02.2023, 06:50 Uhr

(ste)Am Mittwoch kam es gegen 06:50 Uhr in Geisenheim zu einem Unfall, nachdem

ein Reh plötzlich die Fahrbahn überquerte. Drei Mitfahrende verletzten sich

leicht. Die Fahrerin eines Mitsubishi befuhr mit ihren drei Mitfahrern die L

3272 von Presberg kommend in Richtung Stephanshausen, als plötzlich circa 50 m

vor dem Ortseingangsschild ein Reh die Fahrbahn überquerte. Die Fahrerin konnte

rechtzeitig ausweichen, kam jedoch dabei von der Fahrbahn nach rechts ab und

kollidierte mit dem Ortseingangsschild sowie einem dahinter befindlichen Baum.

Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Stehen. Die

drei Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Es

entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 30.500 Euro.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße

überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete

sollte vorsichtig gefahren werden – rechnen Sie insbesondere in den

Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre

Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie

bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden,

abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage

ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit

Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand – einem

Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel

oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus – bremsen Sie

ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein,

versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar

mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

Betrunkener verliert bei Unfall Kennzeichen und flüchtet, Schlangenbad,

Rheingauer Straße, Donnerstag, 16.02.2023, 03:35 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen hat ein an einer Unfallstelle in Schlangenbad verlorenes

Kennzeichen einen betrunkenen Fahrzeugführer überführt. Gegen 03:35 Uhr wurde

die Polizei über eine frische Unfallstelle in einem Wendehammer in der

Rheingauer Straße informiert. Ein Fahrzeug war gegen einen Poller geprallt. Beim

Eintreffend der Polizei hatte sich der Verursacher bereits aus dem Staub

gemacht. Womit er wohl nicht gerechnet hatte, war, dass er bei dem Unfall ein

Kennzeichen verloren hatte. Den Beamten gelang es so den Halter zu ermitteln und

diesen unweit des Unfallortes im Fahrzeug sitzend anzutreffen. Der deutlich

alkoholisierte Mann musste daraufhin die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Dort wurden ihm Blut abgenommen und sein polnischer Führerschein sichergestellt.

Der Gesamtschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert.