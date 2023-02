Landau: Die Polizei-News

Aktuelle Welle von „Schockanrufen“

Landau (ots) – Im Bereich Landau kommt es momentan zu einer hohen Anzahl von Schockanrufen. Betrüger führen sogenannte Schockanrufe durch, sie beabsichtigen ihre Opfer zu verängstigen und zur Aushändigung von Bargeld oder Wertsachen zu veranlassen. Im Zuge dieser Anrufe werden tödliche Unfälle oder Unfälle mit hohem Sachschaden konstruiert. Diese seien durch einen Angehörigen verursacht worden.

Um Konsequenzen für die Angehörigen zu verhindern, sollen Bargeld oder andere Wertgegenstände ausgehändigt werden. Die Polizei Landau weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Angerufene keinesfalls Zahlungen oder Übergaben vornehmen sollten. Wer den Betrugsversuch frühzeitig erkennt, sollte das Gespräch umgehend beenden und eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

Schulwegkontrolle an der IGS sowie dem Eduard-Spranger-Gymnasium

Landau (ots) – Am 15.02.23 in der Zeit von 07.30-08.00 Uhr wurden in der Schneiderstraße, im Bereich der Integrierten Gesamtschule und im Bereich des Eduard-Spranger-Gymnasiums, zwei Kontrollörtlichkeiten zur Schulwegüberwachung eingerichtet.

Bei hohem Verkehrs- und Fußgängeraufkommen wurden insgesamt etwa 70 Fahrräder sowie Kraftfahrzeuge kontrolliert. Hierbei kam es zu 50 Verstößen wegen fehlender Beleuchtung an Fahrrädern, einem Gurtverstoß, einem Mängelbericht und einer Fahrt mit dem PKW unter Drogeneinfluss. Aufgrund der hohen Anzahl an Beanstandungen werden in nächster Zeit weitere Kontrollen erfolgen.