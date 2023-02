Frankenthal (ots) – Auch 2023, das ist doch klar, Sind wir für Eure Sicherheit da. Wie immer, das ist Euch bekannt, schützen wir die Fastnacht hier und im ganzen Land. Auch Fronkedaahl gehört dazu, am Samstag findet Ihr uns am und auf dem Rathausplatz im Nu.

Wir wissen selbst, das ist uns klar, so war es auch beim ledschde Ma: In der Pfalz gehört, wie kanns annerschd soi, zum Feiere nadierlich auch Bier, Schnaps, Worscht und Woi.

Doch bitten wir Euch, damit das Fest ein schönes bleibt, dass ihr es mit dem Alkohol nicht übertreibt. Kühlt Euer Mütchen nicht im Streit, habt doch einfach ne schöne Zeit.

Trinke und Fahre ist ohnehin tabu, in der Innenstadt kommt noch hinzu, dass ihr bitte verzichtet, eigenen Alkohol mit zu führe, dann die Stände vor Ort haben genug, was ihr könnt probiere.

Wir werden auch in Eure Tasche schauen und sie kontrollieren, und sollte es doch einer von Euch probieren, eigenen Alkohol mit in die Innenstadt zu schleife und wird erwischt von unserer Streife,

muss er ihn entsorgen an Ort und Stell, also lasst das bleiben, gell.

Wer mit Fahrrad oder Auto zu uns kommt in die Stadt, den bitten wir, dass er ein Auge darauf hat,

dass er nur dort parkt, wo er parken darf, denn, das ist kein Witz, bei akutem Bedarf,

schleppt die Stadt konsequent die Falschparker ab, die Kosten dafür gehen auf Eure Kapp,

Vermeidet bitte, Flucht- und Rettungswege zu blockiere,

denn die brauchen wir, sollte wirklich was Schlimmes passiere.

Nicht nur Menschen setzen wir für Eure Sicherheit ein, auch Kameras werden wieder mit im Einsatz sein. Ob auf der Schulter von Polizisten oder hoch am Mast, in der Innenstadt wird aufgepasst,

dass niemand zu sehr auf die Pauke schlägt und damit anderen auf die Nerven geht.

Wer provoziert oder über die Stränge schlägt, wird konsequent mit einem Platzverweis belegt.

Befolgt er den nicht, soviel ist klar, wird er direkt in unsere Zelle gefahr,

Denn schließlich kann es niemand toleriere, dass ein falscher Jecke annre will die Stimmung ruiniere.

Denkt auch bitte daran, dass es nicht nur fröhliche Fassenachter gebe dud, seid auch vor diebischen Langfingern auf der Hut,

Nehmt möglichst wenig Wertsachen mit, wenn ihr geht on Tour,

verzichtet auf teure Handys und die teure Uhr.

Am besten keine Handtaschen oder große Säck, denn allzu schnell ist dann der Inhalt weg.

Tragt eng am Körper eure Habseligkeiten, dann können die auch nicht in falsche Hände gleiten.

Wie alle Jahre, so auch dieses Jahr sprechen wir es klar aus, lasst echt aussehende Pistole und Gewehre am beste gleich zu Haus.

Des findet keiner witzig oder originell in der heutige Zeit

Und kann ach schnell zu gefährliche Situatione führe ehr Leit,

Und falls ihr dennoch diese Anscheinswaffen mit Euch führt, werden die ganz schnell einkassiert.

Feiern, aber sicher, des wollen wir gern, dann kann die Fassenacht nur hervorragend wern. Respektiert Grenzen, „reschbeggt the limit“, das gilt zu jeder Zeit, dann habt man mehr Spaß am Lewe, ihr Leit.