Kaiserslautern – Viele kennen die Bilder von Reiner Voß aus der Kaiserslauterer Tagespresse.

Der Fotograf und studierte Biologe wirbt seit drei Jahrzehnten mit Fotos von den schönen Seiten der Pfalz für seine Wahlheimat. Letztes Jahr bekam er den Medienpreis des Bezirksverbandes Pfalz für sein Foto-Projekt mit Bildern zum Klimawandel verliehen. „Apokalyptisch“ nennt der 58-Jährige die festgehaltenen Eindrücke von Pfälzer Landschaften, die deutliche Spuren des Klimawandels zeigen.

Nun werden die Fotos in der Kaiserslauterer Stiftskirche ausgestellt. Am 22. Februar eröffnet Voß mit einem Vortrag um 18.30 Uhr die Ausstellung. Es folgen weitere Veranstaltungen der Stiftskirchengemeinde unter der Überschrift „Er ist da. Der Klimwandel“.

Am 23. März spricht um 19.00 Uhr Sibylle Wiesemann, Umweltbeauftrage der Evangelischen Kirche der Pfalz über das Engagement der Pfälzischen Kirche zum Klimaschutz. Die Klimananpassungsmanagerin der Stadt Kaiserslautern, Anja Jung, hält am 25. März um 11.00 Uhr einen Vortrag über die Klimananpassung in Kaiserslautern und am 8. April schließt ab 13.30 Uhr ein Radpilgern zum Klimawandel mit Forstrevierleiter Klaus Platz die Veranstaltungsreihe ab.