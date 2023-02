Lambrecht: „Achtung wie schütze ich mich vor neuen Betrugsmaschen!“ – Vortrag am 02. März 2023

Lambrecht – Wie gehen Trickbetrüger an der Haustür vor? Was sind „Call-Center-Betrugsphänomene“? Wie kann man sich vor dem Enkeltrick, vor sogenannten Schockanrufen oder falschen Polizeibeamten am Telefon schützen?

Auf Anregung des Seniorenbeirates der Verbandsgemeinde Lambrecht findet in Zusammenarbeit mit Kriminalhauptkommissarin Tanja Olf der Zentralen Prävention am Donnerstag, 02.03.2023, 14.30 Uhr u.a. zu diesen Fragen ein Informationsvortrag im Feuerwehrhaus Lambrecht (Schulungsraum, 1. OG), Hauptstraße 103a, 67466 Lambrecht (Pfalz) statt. Bitte beachten Sie, dass im Hof der Feuerwehreinfahrt nicht geparkt werden kann, aufgrund möglicher Einsätze. Eingeladen zu diesem kostenlosen Vortrag sind besonders Seniorinnen und Senioren. Darüber hinaus natürlich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Falls Sie den Bürgerbus nutzen wollen, gerne. Rufen Sie das Bürgerbus-Telefonteam am Mittwoch (01.3.2023) zwischen 15 und 16.30 Uhr unter Tel. 06325.181-149 an, um den Bürgerbus für den nächsten Tag vorzubestellen. Die Termine werden nach Eingang notiert. Siehe auch unter https://www.vg-lambrecht.de/vg_lambrecht/B%C3%BCrger/B%C3%BCrgerbus/

Der Bürgerbus kostet nichts, es besteht aber die Möglichkeit zu spenden.

Bei eventuellen Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Vorsitzende des Seniorenbeirates Frau Ortrud Rey unter Tel. 06325 2143.