Neustadt: Karin Henneke wird neue Geschäftsführerin der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft WEG

Neustadt an der Weinstraße – Karin Henneke wird neue Geschäftsführerin der städtischen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft WEG. Sie tritt die Stelle am 15. März 2023 an. Der Stadtrat hat in nichtöffentlicher Sitzung – nach Beschluss des WEG-Aufsichtsrats – dem Personalvorschlag der Verwaltung einstimmig zugestimmt. Vorausgegangen war ein aufwändiges Bewerberverfahren mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten.

Karin Henneke, in Neustadt an der Weinstraße und der Metropolregion Rhein-Neckar bestens vernetzt, bringt durch ihr eigenes Familienunternehmen und langjährige Berufserfahrung viel Erfahrung in Sachen Wirtschaft und Handel mit. Nach einer Ausbildung im Neustadter Einzelhandel und Feinhandwerk absolvierte sie an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen ein Betriebswirtschaftsstudium. Danach startet sie ihre Laufbahn bei der Asea Brown Boveri AG in Mannheim. Es folgten Management- und Führungsaufgaben bei ABB in Mannheim und Zürich.

2004 gründete die Diplom-Betriebswirtin und ausgebildete Organisationsberaterin das Unternehmen Henneke-Consulting. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten gehören die Beratung von Geschäfts- und Strategieentwicklung sowie Begleitung Veränderungsprozessen, die Entwicklung und Durchführung von Führungskräftequalifizierungen sowie die Moderation von Dialog-Events und Bürgerbeteiligungsrunden. Neben Großkonzernen zählen Klein- und Mittelunternehmen (KMUs) der Region zu ihren Kunden.

Auch im Bereich kommunale Verwaltung kann die Beraterin und Projektmanagerin Erfahrung in Strukturen und Prozessen aufweisen. Neben Tätigkeiten in anderen Kommunen ist Henneke seit 2018 für die Stadt Neustadt aktiv und unterstützt den Verwaltungsmodernisierungsprozess „NeuSTADT im Aufbruch“. Hier hat sie als externe Beraterin den Strategie- und Zukunftsentwicklungsprozesses der Stadtverwaltung begleitet und darin auch Netzwerk-Klausuren, Führungskräfte-Konferenzen und Beteiligungsworkshops moderiert. Ihr Interesse an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, ihre Expertise in Arbeitsmarkt- und Fachkräftethemen sowie ihre Begeisterungsfähigkeit für Tradition und Innovation sind für ihre Aufgabe als WEG-Geschäftsführerin gute Voraussetzungen.

Geboren wurde Karin Henneke 1967. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ehrenamtlich tätig ist sie im Neustadter Rotary-Club sowie bei der Bürgerstiftung. Lange Jahre hat sie sich für das Netzwerk der Betreuenden Grundschulen engagiert und war Vorsitzende des Vereins „Schatzkiste“, der zur Verbesserung der Kinderbetreuung in Neustadt beigetragen hat.

Oberbürgermeister Marc Weigel: „Ich bin froh, dass wir mit Karin Henneke eine kompetente und regional wie überregional gut vernetzte neue Geschäftsführerin für unserer Wirtschaftsförderung gewinnen konnten. Aus dem Kreis der Bewerberinnen und Bewerber war sie eine Wunschkandidatin. Sie kennt die Stadt, kennt die Verwaltung und weiß, wo sie anpacken muss.“

Karin Henneke folgt in der WEG-Geschäftsführung Christian Forsch, der in der neu gegründeten Landesgartenschau-Gesellschaft die Leitung der Abteilung Finanzen und Controlling übernehmen wird.

Zu ihren Aufgaben wird zählen, die WEG neu auszurichten. Ursprünglich gegründet wurde die WEG zur Überführung der ehemaligen Edon-Kaserne in Lachen-Speyerdorf in ein Gewerbe- und Wohngebiet. Dieses Projekt ist abgeschlossen. Nun konzentriert sich die WEG auf die Ansiedlung von Gewerbe in ganz Neustadt, die Kommunikation mit Unternehmen und sie gibt wichtige und erfolgreiche Impulse für die Innenstadt.