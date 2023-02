Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Schwerer Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.02.2023 gegen 11:30 Uhr kam es in der Weißkreuzstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 87-jähriger Mann aus bislang unbekanntem Grund ungebremst auf mehrere am Fahrbahnrand geparkte Pkw auf. Zuvor kam der Mann bereits mehrfach von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Gartenzaun und eine Gartenmauer. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen. Genaueres hierzu ist nicht bekannt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 59.000 Euro.

Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Neustadt verständigt. Für die Aufräumarbeiten wurde der Bereich um die Unfallstelle für ca. zwei Stunden gesperrt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):