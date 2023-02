Bad Dürkheim: Bad Dürkheimer Weinnächte 2023 im Februar und März

Bad Dürkheim – Im Februar und März 2023 werden Dürkheimer Weine wieder in ein ganz besonderes Licht gerückt. Mit drei Veranstaltungsformaten finden nach zwei Jahren Pause die Bad Dürkheimer Weinnächte statt und das bereits zum 13. Mal. Von der (W)Einkaufsnacht über die Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz bis hin zu den Weinnächten. Ein vollmundiger Lichtblick erwartet das Publikum an allen Veranstaltungstagen.

Die Bad Dürkheimer Weinnächte bilden den Auftakt der touristischen Saison in der Stadt Bad Dürkheim. Auf einer Strecke von über sechs Kilometer werden die Weinlagen Michelsberg, Spielberg und Weilberg illuminiert.

„Aufgrund der Pandemie mussten die Weinbergnacht und das Forum Pfalz zwei Jahre lang aussetzen. In diesem Jahr kehrt die Veranstaltungsreihe endlich wieder in gewohnter Form zurück“,

freut sich Bürgermeister Christoph Glogger auf die abendliche Open Air Weinprobe und die Frühjahrspräsentation im Kurhaus. Informationen rund um die Weinnächte finden sich auf dem Flyer zur Weinbergnacht, der unter anderem in der Tourist-Information ausliegt, oder unter www.weinbergnacht.de. Dort steht auch der ausführliche Weinbergnacht-Guide zum Download bereit. Damit Besucher die edlen Spitzenwinzer Weine während der Weinnächte ohne schlechtes Gewissen genießen können, gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Sonderfahrplan der Rhein-Haardtbahn (RHB).

Die Weinbergnacht

Am 3. und 4. März 2023 findet der alljährliche Höhepunkt der Bad Dürkheimer Weinnächte statt. Bei der großen Open-Air Weinprobe stehen auf einer Strecke von sechs Kilometer durch die Dürkheimer Weinberge vom Michelsberg bis zur Römervilla 104 Weine von 26 Winzern zur Verkostung bereit. Verschiedene Gastronomen ergänzen das Weinangebot mit Speisen an 21 Essensständen entlang des Rundweges. Bereits erworbene Weinpässe für die Jahre 2021 und 2022 behalten ihre Gültigkeit für die Weinbergnacht 2023. Alle Karten sind mittlerweile ausverkauft. Ausführliche Informationen sind unter www.weinbergnacht.de abrufbar.

Die (W)Einkaufsnacht

Am 25. Februar lädt die (W)Einkaufsnacht von 18 bis 22 Uhr zu einem Stadtbummel durch die bunt beleuchtete Bad Dürkheimer Innenstadt ein. Bis zu zehn Meter hohe Lichtkegel, Leuchtschnecken sowie Fantasiefiguren in wechselnden Farben schmücken die Straßen rund um Römer- und Stadtplatz. Für ein (W)Einkaufserlebnis der besonderen Art sorgen zudem die Bad Dürkheimer Winzer, die in einigen Geschäften edle Tropfen zu Probierpreisen anbieten. Das abwechslungsreiche Programm bietet spannende Unterhaltung für Groß und Klein. Afro Tam Tam, die Schule für afrikanisches Trommeln und mehr, heizt mit einem Trommelfeuer aus afrikanischen und südamerikanischen Rhythmen auf dem Obermarkt ein. Abgerundet wird das Programm durch Feuer- und Lichtshows auf dem Stadtplatz und spektakuläre Stelzenläufer. Auch das Kulturzentrum Haus Catoir ist an diesem Abend einen Besuch wert. Das Stadtmuseum wird lebendig und historische Bad Dürkheimer Persönlichkeiten plaudern aus dem Nähkästchen. Im Foyer der Stadtbücherei bietet der Kiwanis Club Bad Dürkheim Weinstraße selbstgemachte Kartoffelsuppe und Wein an, der Erlös kommt dem Stadtmuseum zugute. Das Theater an der Weinstraße präsentiert im Veranstaltungssaal das Kindertheaterstück „Das Traumfresserchen“ frei nach dem gleichnamigen Buch von Michael Ende für Kinder ab 4 Jahre. Das „Ausleuchten“ in der Cha Cha Bar ist die Abschlussparty der (W)Einkaufsnacht und findet auch dieses Jahr wieder ab 21:30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz

Am 25. Februar ab 14 Uhr und am 26. Februar ab 13 Uhr bis jeweils 18 Uhr findet wieder die Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz im Kurhaus Bad Dürkheim statt. In der entspannten Atmosphäre des Kurhauses können die Gäste die besten Weine des Forums verkosten. Hochwertige Rotweine, fruchtige Weißweine und frische Sekte erwarten die Besucher. Tageskarten und 2-Tageskarten sind für die Veranstaltung noch erhältlich.

Bad Dürkheimer Weinnächte 2024

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, so können sich Wein- und Pfalzbegeisterte die Termine für die Weinnächte 2024 bereits jetzt in den Terminkalender eintragen:

# (W)Einkaufsnacht: 24. Februar 2024

# FORUM PFALZ: 24. und 25. Februar 2024

# Weinbergnacht: 1. und 2. März 2024 (Tickets ab Mitte März 2023 erhältlich)

Zusätzliche Fahrten zur Weinbergnacht in Bad Dürkheim am 03. und 04.03.2023

Kaiserslautern/Bad Dürkheim – Am Freitag, 3. März und am Samstag, 4. März wird in Bad Dürkheim erstmals seit dem Jahr 2020 wieder die Weinbergnacht stattfinden. Hierzu werden die Weinberge und Trockenmauern wieder in romantisches Licht getaucht.

Die Regionalbahnen von Bad Dürkheim in Richtung Grünstadt sowie in Richtung Neustadt/W und zurück werden an beiden Veranstaltungstagen verstärkt.

Die rnv bietet an beiden Tagen folgende zusätzliche Fahrten zum regulären Fahrtangebot an:

Anreise:

Am Freitag verkehrt die Linie 9 zwischen MA Hbf und Bad Dürkheim Bf regulär im 20-Minuten-Takt.

Am Samstag wird um 15:55 Uhr und 16:15 Uhr jeweils eine zusätzliche Fahrt der Linie 9 ab MA Hbf. bis Bad Dürkheim Bf angeboten. Des Weiteren verstärkt die Linie E zwischen 17:18 und 18:48 Uhr im 30-Minuten-Takt das Fahrtenangebot zwischen Oggersheim Endstelle und Bad Dürkheim Bf.

Abreise:

Am Freitag fahren ab Bad Dürkheim Bf. bis Oggersheim Endstelle jeweils um 21:31 Uhr und 22:31 Uhr eine zusätzliche Fahrt der Linie E, dort ist der Umstieg in Richtung Mannheim möglich. Weitere Zusatzfahrten verkehren um 23:24 Uhr und 0:14 Uhr ab Bad Dürkheim Bf. umsteigefrei bis MA Hbf.

Am Samstag werden um 21:31, 22:11, 22:31, 23:11 und 23:31 Uhr zusätzliche Fahrten der Linie E ab Bad Dürkheim Bf. bis Oggersheim Endstelle angeboten, dort ist der Umstieg in Richtung Mannheim möglich. Um 0:04 und 0:24 Uhr verkehren Zusatzfahrten auf der Linie 4 umsteigefrei ab Bad Dürkheim Bf bis Mannheim Hbf.