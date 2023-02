Diebe unterwegs

Kirchheimbolanden

In den Mittag-/Abendstunden vom 10.02.23 bis zum 14.02.23 kam es in verschiedenen Kirchheimbolander Einkaufsmärkten zu Diebstählen.

Am 10.02.23, gegen 14:45Uhr, fiel eine 67-Jährige einem Taschendiebstahl zum Opfer. Der Frau wurde bei der Erledigung ihrer Einkäufe der Geldbeutel aus der am Körper getragenen Umhängetasche entwendet. Am Folgetag wurde der Geldbeutel des Opfers im Nahbereich aufgefunden, alle Dokumente waren vorhanden, das Bargeld fehlte.

Am frühen Abend des 13.02.23 wurde einer 89-jährigen Frau der Geldbeutel gestohlen. Die Geschädigte ließ ihre Einkaufstasche samt Geldbeutel versehentlich kurze Zeit unbeaufsichtigt an einem Kühlregal zurück. Als sie die Tasche holen wollte, stellte sie fest, dass diese mit dem Gelbeutel entwendet wurde. Auch in diesem Fall wurde der Geldbeutel am Folgetag im Stadtgebiet Kirchheimbolanden aufgefunden. Das Bargeld und die EC-Karten fehlten allerdings.

Der dritte Fall, ein weiterer Taschendiebstahl, ereignete sich am 14.02.23, gegen 17:00Uhr. Hierbei wurde der 70-jährigen Geschädigten der Geldbeutel aus der umgehangenen Handtasche entwendet.

Zeugen, die einen Vorfall beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Mit den nachfolgenden, nicht abschließenden, Tipps können Sie Diebstählen vorbeugen:

Seien Sie stets vorsichtig beim Einkaufen, insbesondere im Gedränge. Halten Sie immer ihre Umgebung im Blick.

Tragen Sie ihre Umhängetaschen und Handtaschen stets verschlossen am Körper.

Lassen Sie ihre Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt im Einkaufswagen oder sonstigen Stellen.

Sollten Bankkarten entwendet worden sein, lassen Sie diese umgehend sperren.

Bewahren Sie ihre PIN niemals zusammen mit der der Bankkarte auf.

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen – eine leichtverletzte Person

Wallhausen

Am Dienstag, 14.02.2023 gegen 16:55 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW die K50 aus Richtung Sommerloch kommend in Fahrtrichtung Wallhausen. In einer Rechtskurve verlor er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug drehte sich und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden PKW einer 66-Jährigen. Im Anschluss kam der PKW des 19-Jährigen neben der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des entgegenkommenden PKW blieb unverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit durch die Freiwillige Feuerwehr Wallhausen abgesichert. Die Fahrbahn musste kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Bad Kreuznach

Am Dienstag, 14.02.2023 gegen 17:30 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem PKW die Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach aus Richtung KH-Bosenheim kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Sie beabsichtigte nach rechts auf ein dortiges Firmengelände abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den in gleicher Richtung, ordnungsgemäß auf dem Fahrradweg, fahrenden 37-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Der Radfahrer stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bedingt durch die Verkehrsunfallaufnahme kam es stadteinwärts zu einem leichten Rückstau.