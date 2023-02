Verkehrsunfall nach Überfahren einer roten Ampel – Zeugen gesucht!

Worms – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es

am heutigen Morgen auf der B9. Gegen 06:15 Uhr war eine 21-jährige Autofahrerin

im Nibelungenring (B9) in Richtung Mainz unterwegs. An der Einmündung zur Straße

„Am Rhein“ übersah sie eine rot zeigende Ampel und kollidierte mit einem

entgegenkommenden Sattelzug, welcher in dem Moment nach links abbog. Die

21-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Die Wormser Polizei sucht nun Unfallzeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms – Polizeieinsatz in Osthofen

Osthofen – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft

Mainz und der Kriminalinspektion Worms wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Handels

mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen zwei 42-jährige Männer aus

Osthofen und Bürstadt kam es am gestrigen Abend in Osthofen zu einem

Polizeieinsatz. Hierbei wurden die beiden Tatverdächtigen in ihrem Auto durch

Spezialkräfte vorläufig festgenommen. Im Anschluss wurden mehrere Wohnungen

durchsucht. Es konnten geringe Mengen an Betäubungsmittel und auch

vermeintliches Diebesgut sichergestellt werden. Dem Fahrer wurde wegen des

Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnommen. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige entlassen. Die

Ermittlungen dauern noch an.

Einbruch in Einfamilienhaus

Osthofen – Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, den 14.02.2023, in

der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der

Ringstraße eingebrochen. Der oder die Täter machten sich an einer rückwärtigen

Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie alle

Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden

Gegenstände mit geringem Sachwert entwendet. Die Wormser Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Wer im besagten Tatzeitraum in der Ringstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht

hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Monsheim – Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am

gestrigen Dienstagabend auf der B47 zwischen Monsheim und Hohen-Sülzen. Gegen

23:10 Uhr kam ein 59-jähriger Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung von

der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stehen. Im Rahmen der

polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest 1,96 Promille. Dem

59-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr verantworten. Verletzt wurde der 59-Jährige glücklicher Weise

nicht.

Trunkenheitsfahrt mit 2 Promille

Worms – Nach Hinweis auf einen Schlangenlinien fahrenden PKW konnte ein

55-jähriger Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms am heutigen Morgen um kurz vor

01:00 Uhr in der Zellertalstraße durch eine Streife der Wormser Polizei einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 2,02 Promille. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und

sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.