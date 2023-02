Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Bellheim

Der am 12.02.2023 alleinverunfallte Fahrradfahrer in Bellheim erlag am Donnerstag seinen Verletzungen. Aus noch ungeklärter Ursache stürze der 76-jährige Mann mit seinem Fahrrad an der Fortmühlstraße in Bellheim, wobei er sich schwere Kopfverletzungen zuzog.

Am 12.02.2023 ereignete sich in Bellheim ein Verkehrsunfall (siehe Pressemitteilung vom 13.02.2023), bei dem ein 76-jähriger Pedelec Fahrer schwer verletzt wurde. Der Rentner verstarb am 14.02.2023 an den Folgen seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern weiter an.

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Germersheim

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden am 14.02.2023 im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim mehrere Verkehrsverstöße geahndet. Darunter waren Handy-, Gurtverstöße und zwei Mängelberichte.