Fastnacht 2023 – Sicher durch die närrische Zeit kommen

Präsidialbereich

Die Hochphase der diesjährigen Fastnacht steht unmittelbar bevor. Sie beginnt mit der „Altweiberfastnacht“ am 16.02.2023 und endet mit den traditionellen Veranstaltungen am Dienstagabend. Für viele heißt es jetzt: Endlich wieder im Kostüm aus dem Alltag ausbrechen und die närrische Ausgelassenheit leben. Dabei wird vielerorts sicher auch feuchtfröhlich gesungen, getanzt und gelacht. Doch die närrische Ausgelassenheit birgt auch Gefahren, insbesondere dann, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist. Deshalb hier noch einmal unser Appell an alle feierfreudigen Närrinnen und Narren:

Fahrern. Rufen Sie nach dem Konsum von Alkohol immer ein Taxi, nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel oder lassen Sie sich von einer nüchternen Person abholen. Wir empfehlen: Wer zusammen feiert, geht auch zusammen Heim.

Für eine friedliche und sichere Fastnacht sind wir für Sie verstärkt im Einsatz. Damit alle auch nach dem Feiern wieder sicher nach Hause kommen, führen wir verstärkt Verkehrskontrollen durch. Denn wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am frühen Morgen des 15.02.2023 unterzogen Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 40-jährigen Autofahrer aus Frankenthal in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer schien deutlich alkoholisiert. Er konnte keinen Atemalkoholtest durchführen, gab aber selbst an, im Laufe des Abends mehrere Gläser Whiskey getrunken zu haben. Zur Feststellung der genauen Alkoholisierung wurde dem 40-Jährigen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Unbekannte zerkratzen Auto – Zeugen gesucht

Ein 44-Jähriger parkte einen Renault Twingo am Abend des 12.02.2023 in der Seydlitzstraße. Als er am Morgen des 14.02.2023 zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Front des Fahrzeugs frische Kratzer fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall bei Straßenüberquerung

Am Morgen des 13.02.2023 befuhr eine 30-jährige Autofahrerin den Weißdornhag in Richtung Raschigstraße. Beim Überqueren der Raschigstraße übersah sie eine 41-Jährige, welche diese ebenfalls mit dem Auto befuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die beiden Autofahrerinnen sowie der Sohn der 43-Jährigen und ein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden teilweise in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Falsche Polizeibeamte täuschen Seniorin

Betrügern gelang es am 14.02.2023 durch geschickte Gesprächsführung am Telefon eine Seniorin aus Ludwigshafen zu täuschen. Sie verunsicherten die Frau massiv, indem sie sich als Polizeibeamte ausgaben und behaupteten, es habe drei Festnahmen gegeben und man müsse nun ihr Geld zu ihrem Schutz sicherstellen. Gegen 15:40 Uhr holte ein angeblicher Polizeibeamter in der Prager Straße Bargeld bei ihr persönlich ab. Er versicherte der Seniorin, das Geld am Abend wiederzubringen. Als dies nicht passierte, wurde sie stutzig und informierte die echte Polizei. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Den angeblichen Polizisten, der das Geld bei ihr abholte, konnte die Seniorin wie folgt beschreiben: Etwa 20-25 Jahre alt, 1,65-1,70 m groß, schlank, dunkler Teint, schwarze Haare, Vollbart. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Steppjacke mit übergezogener Kapuze, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe getragen.

Sie haben zur Tatzeit in der Prager Straße etwas auffälliges beobachtet oder können sonstige sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Leider handelt es sich bei diesem Fall um keinen Einzelfall. Immer wieder gelingt es Betrügern unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer sich das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen. Telefonbetrug ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Die Täter nutzen skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers aus. Meist werden die Angerufenen massiv verunsichert, verängstigt und immer weiter unter Druck gesetzt. Bedenken Sie, dass die Täter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen:

Fußgängerin bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Am Dienstagmorgen (14.02.2023), gegen 8:20 Uhr, stieß eine 43-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Kneippstraße in die Hohenzollernstraße mit einer 16-jährigen Fußgängerin, die die Straße überquerte, zusammen. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

Haben Sie den Unfall beobachtet?

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

„Wir gemeinsam für LU“ – Tag der Vielfalt bei den Eulen Ludwigshafen am 22.02.2023

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen machen sich gemeinsam stark für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen.

Gemeinsame Werte, wie Teamgeist, Vertrauen, Respekt und Verantwortung, haben die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und die Eulen Ludwigshafen im Jahr 2021 dazu bewogen, eine Kooperation einzugehen.

Am 22. Februar 2023 begehen die Eulen Ludwigshafen bei ihrem Heimspiel gegen den 1. VfL Potsdam den Tag der Vielfalt. Auch die im Stadtteil Oppau befindliche Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 beteiligt sich an dieser Aktion und zeigt, was Vielfalt für die Polizei bedeutet:

Wir schützen Vielfalt! In Artikel 1 Grundgesetz steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Grundsatz ist Leitlinie allen polizeilichen Handelns. Als staatliche Institution ist es die Aufgabe der Polizei diese Werte zu schützen!

Wir sind vielfältig! Viele Polizeibedienstete der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und auch der daran angegliederten Polizeiwache Oggersheim haben vielfältige kulturelle Wurzeln. Die Polizistinnen und Polizisten sind ebenso vielfältig, wie die Bevölkerung Ludwigshafens. Dass dabei auf elf Sprachen zurückgegriffen werden kann, ist nur einer von vielen Vorteilen.

Wir wollen das auch in Zukunft bleiben! Die Polizei ist, genau wie die meisten Branchen, auf der Suche nach Nachwuchs. Ziel ist es die besten Köpfe für sich zu gewinnen. Hierbei setzt die Polizei auch gezielt auf Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischen Wurzeln.

Die Besucherinnen und Besucher des Handballspiels können sich an einem Informationsstand der Polizei zum Thema Hate Speech (Hetze, Hass und Diskriminierung) informieren. Unsere Präventionsexperten stehen Ihnen mit wertvollen Tipps Rede und Antwort. Darüber hinaus werden die Ratekünste der Handballfans bei einem Quiz auf die Probe gestellt.

Wollten Sie die Polizei schon immer etwas fragen? Auf geht´s! Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich schon auf viele spannende Unterhaltungen mit Ihnen!

Wohnhausbrand in der Bruno-Körner-Straße – Nachtragsmeldung

Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.02.2023: https://s.rlp.de/awFDw

Nach dem Brand am 12.02.2023 in einem Mehrfamilienhaus in der Bruno-Körner-Straße, wurde der Brandort durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte der Brand vorsätzlich gelegt worden sein. Hinweise auf einen technischen Defekt oder auf eine fahrlässige Verursachung ergaben sich bei der Untersuchung nicht.

Haben Sie am frühen Morgen des 12.02.2023 verdächtige Personen in der Bruno-Körner-Straße gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.