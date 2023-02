Farbschmierereien auf dem Spielplatz

Schifferstadt

Am Dienstagabend konnte durch einen aufmerksamen Jogger ein vierzehn sowie ein elfjähriger Junge dabei beobachtet werden, wie diese mit einer Spraydose Spielgeräte auf dem Käthe-Kollwitz-Platz besprühten. Gegenüber den Beamten zeigten sich die beiden „Schmierfinke“ einsichtig und gaben an, die Spraydose in der Nähe des Spielplatzes gefunden zu haben. Beide wurden im Anschluss den jeweiligen Erziehungsberechtigten überstellt.

Brand in Einfamilienhaus

Rödersheim-Gronau

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 14.02.2023, gegen 20:45 Uhr, in der Hauptstraße in Rödersheim-Gronau zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Vom Feuer waren neben dem Dachstuhl zwei weitere Zimmer betroffen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen wurde keine Person verletzt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf 200.000 Euro geschätzt. Das Anwesen ist derzeit nur bedingt bewohnbar. Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt.

Während der Löscharbeiten mussten zwei Straßen für mehrere Stunden gesperrt werden. Aufgrund der Uhrzeit kam es dabei zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.