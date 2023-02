87-Jähriger aus Speyer weiter vermisst – 1. Nachtrag

Nach unserer Vermisstenmeldung hat sich eine Zeugin gemeldet, welche Herrn N. am Samstag, den 11.02.2023 in Schwegenheim in der Nähe des Friedhofes gesehen hat. Zu diesem Zeitpunkt trug er eine beigefarbene Jacke, eine beigefarbene Mütze und war mit einem dunklen E-Bike unterwegs. Gegenüber der Frau gab Herr N. an, dass er mit dem E-Bike nun über Heiligenstein und Berghausen zurück nach Speyer fahren wolle.

Ermittlungen bei Fahrradhändlern im Raum Speyer ergaben, dass es sich bei dem E-Bike des Vermissten um ein ca. 8-10 Jahre altes Rad der Marke „Kettler“ mit tiefem Einstieg und dunkler Lackierung handelt.

Weitere Informationen und das Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/DlnY0

Da der Aufenthaltsort des Vermissten noch immer unbekannt ist, suchen wir weiterhin Zeugen.

Wenn Sie Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn N. geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen.

Falschgeld an der Kasse entdeckt

Am 14.02.2023 gegen 15:30 Uhr versuchte ein 43-Jähriger an der Kasse eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße mit einem gefälschten 10-Euro-Schein zu bezahlen. Der 43-Jährige gab zunächst gegenüber den Beamten an, dass er den Schein selbst als Rückgeld bekommen hatte. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten in seinem hinteren Hosenbund dann allerdings ein Bündel mit Falschgeld. Insgesamt hatte er 950 Euro als gefälschte Noten bei sich. Das Falschgeld wurde sichergestellt und den 43-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen dem Inverkehrbringen von Falschgeld.

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Am 14.02.2023 gegen 09:45 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Wohnmobil die Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Auestraße. In Höhe einer dortigen Tankstelle, hielt er an und setzte seinen Blinker nach links. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge musste er allerdings warten. Ein 58- Jähriger PKW Fahrer übersah das wartende Wohnmobil und fuhr ungebremst auf dieses auf, dabei lösten die AirBags am PKW aus. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem PKW-Fahrer starken Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert 1,96 Promille. Durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst wurde der PKW Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Abklärung gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe waren zudem die Feuerwehr Speyer und die Straßenmeister im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Streit mit Müllabfuhr endet handgreiflich

Am 14.02.2023 gegen 10:20 Uhr befand sich ein Müllabfuhrfahrzeug in der Burgstraße und die dreiköpfige Besatzung kam dabei ihrer Arbeitstätigkeit nach. Aufgrund der regulär an der gegenüberliegenden Fahrbahnseite abgestellten PKW`s, war zu diesem Zeitpunkt eine Vorbeifahrt für andere PKW nicht möglich. Ein 51-Jähriger näherte sich mit seinem PKW aus entgegengesetzter Richtung und verlangte vom dem 38-Jährigen Fahrer den Müllwagen zurückzusetzen. Dies lehnte der 38-Jährige Mann mit Hinweis auf seinen Arbeitsauftrag ab. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beiden kam. Die Kontrahenten trugen oberflächliche Blessuren davon.