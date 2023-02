Rausch im Gewahrsam ausgeschlafen

Kaiserslautern – Zu seinem eigenen Schutz ist ein Mann am frühen

Mittwochmorgen in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Zeuge hatte gegen drei

Uhr die Polizei verständigt. Ein 43-jähriger Mann schrie in der Denisstraße

herum. Weil der alkoholisierte Mann sich kaum artikulieren konnte und sich

äußerst aggressiv verhielt, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er nicht

nachkam. Um zu verhindern, dass er weiter auf der Straße herumschreit und zu

seinem eigenen Schutz wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest war

nicht möglich. Ein Arzt bestätigte jedoch die Gewahrsamsfähigkeit, so dass der

43-Jährige unter Polizeiaufsicht seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen

konnte. Die „Übernachtung“ wird ihm in Rechnung gestellt. |elz

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern – Diebe haben sich am Dienstagmittag in der Beethovenstraße

ein Fahrrad unter den Nagel gerissen. Das Rad war in Höhe der Hausnummer 54 an

einem Straßenschild verschlossen abgestellt. Zwischen 13:15 Uhr und 15:30 Uhr

machten sich Unbekannte an dem Fahrrad zu schaffen. Sie stahlen das Rennrad samt

Schloss der Marke Abus. Das Rad könnte im Stadtgebiet auffallen: Es handelt sich

um ein silber-orangenes Rennrad der Marke Cube. Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Lauterecken – Junger Fahrer fällt bei Verkehrskontrolle auf. Am Dienstag

wurde der 20-Jährige an einer Kontrollstelle von Angehörigen der

Bereitschaftspolizei zur Kontrolle angehalten. Bei der Überprüfung ergaben sich

Hinweise auf den Genuss von Betäubungsmittel. Ein Test bestätigte den Verdacht.

Seine Weiterfahrt war damit beendet und ihm wurde eine Blutprobe zur Bestimmung

der Drogenbeeinflussung entnommen. |pilek

Mutmaßlichen Köder beseitigt

Kaiserslautern – Ein Spaziergänger hat am Dienstagnachmittag im Waldgebiet

zwischen dem Entersweilerhof und dem Hungerbrunnen eine verdächtige Beobachtung

gemacht: Neben einem Weg stellte der 45-Jährige mutmaßlich Hundetrockenfutter

fest, in welchem sich gelbe Tabletten befanden. Vorsorglich sammelte der Mann

das Futter und die Tabletten ein, da nicht auszuschließen ist, dass es sich um

einen für Tiere schädlichen Köder handeln könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern

an. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Haftbefehle vollstreckt

Kaiserslautern – Während einer Fußstreife am Dienstagnachmittag konnten

Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zwei Haftbefehle vollstrecken. Vor

der Mall trafen sie auf einen gesuchten 33-jährigen Mann. Ihm wurde der

Haftbefehl aufgrund nicht gezahlter Geldstrafen eröffnet. Währenddessen lief ein

25-jähriger Mann an ihnen vorbei, der ebenfalls per Haftbefehl gesucht wurde.

Auch er wurde gestoppt und der Haftbefehl aufgrund nicht gezahlter Geldstrafen

eröffnet. Beide Männer konnten die offenen Geldbeträge begleichen und damit eine

Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden. |elz

Einbruch in Friseursalon

Kaiserslautern – Unbekannte sind zwischen Montagabend, 22 Uhr, und

Dienstagmorgen, 5:30 Uhr, in der Richard-Wagner-Straße in einen Friseursalon

eingebrochen. Die Täter zerstörten die Tür zum Salon und brachen die Ladenkasse

auf. Sie erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe. Am Tatort sicherte die

Polizei Spuren. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten um Hinweise:

Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|elz

Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ramstein-Miesenbach/A 6 – Ein 39jähriger ausländischer Lkw-Fahrer wurde

gg. 11:20 Uhr durch die Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste des

Polizeipräsidiums Westpfalz zunächst wegen eines Überholverstoßes angehalten.

Bei der Kontrolle konnte der Fahrer aber seinen Führerschein nicht vorzeigen.

Eine Überprüfung ergab, dass ihm durch ein Gericht für das Gebiet der

Bundesrepublik Deutschland die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Weiterhin wurden

bei ihm körperliche Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest bestätigte die

Aufnahme von Opiaten. Außerdem fehlten an dem Sattelzug zwei Radabdeckungen und

ein Reifen war abgefahren. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es

wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Entnahme einer Blutprobe und der

Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von 800,-EUR wurde er entlassen.|ZVD