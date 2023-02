Bruchsal / BAB 5 – Sonderkontrolle des gewerblichen Güter-und Personenverkehrs

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrspolizei Karlsruhe führte am Dienstag auf der

Bundesautobahn 5 umfangreiche Verkehrskontrollen durch und beteiligte sich damit

an einer europaweiten Kontrollwoche. Im Fokus standen hierbei der gewerbliche

Güter-und Personenverkehr und die damit verknüpften Themen wie Ladungssicherung,

technischer Zustand der Fahrzeuge, Fahrpersonal, Sicherheitsabstand und die

Einhaltung der Sozialvorschriften.

Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr führten die spezialisierten Beamten der

Verkehrspolizei an der Tank- und Rastanlage Bruchsal ganzheitliche Kontrollen

bei sieben Lkw bis 3,5t, einem Sattelzug sowie fünf Fernreisebussen durch. Dabei

konnten mehrere Verstöße gegen die Verkehrsvorschriften festgestellt werden –

lediglich ein Reisebus konnte ohne Beanstandung weiterfahren. Bei fünf

Fahrzeugen wurde die Ladungssicherung bemängelt, ein weiteres war überladen.

Wegen technischer Beanstandungen erhielten sechs Fahrzeuglenker eine Anzeige.

Bei sechs Fahrern wurde eine fehlerhafte Erfassung der Lenk-und Ruhezeiten

beanstandet. Hinzu kamen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fälschung

beweiserheblicher Daten. In einem Fall fälschten und vernichteten zwei Fahrer

eines lettischen Fernreisebuses offenbar Schaublätter, Bescheinigungen und eine

Hotelrechnung, um so die erforderlichen Ruhezeiten auf der rund 1.800 km langen

Strecke zu umgehen und weiteres Fahrpersonal einzusparen. Bei einem türkischen

Sattelzug stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Fahrer wohl eine

fremde Fahrerkarte nutzte, um seine offiziellen Ruhezeiten nicht zu

unterbrechen. Insgesamt wurde zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt und

Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 2.700 Euro erhoben.

Karlsruhe – Streitigkeit unter Männern beeinträchtigt Weiterfahrt einer S-Bahn

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 18:30 Uhr gerieten zwei Männer in einer

Straßenbahn der Linie S2, auf Höhe des Karlsruher Europaplatzes, derart heftig

in eine verbale Streitigkeit, dass weitere Fahrgäste auf den lautstarken

Konflikt aufmerksam wurden. Einer der beiden Kontrahenten suchte im weiteren

Verlauf den Fahrer der Straßenbahn auf und gab fälschlicherweise an, mit einem

Messer bedroht geworden zu sein. Im Anschluss verließ er die Bahn und entfernte

sich in unbekannte Richtung. Aufgrund der Informationslage des Fahrers bog

dieser am Marktplatz in Richtung Kongresszentrum ab und stoppte die Bahn an der

Haltestelle Marktplatz (Pyramide) bis zum Eintreffen der verständigten Polizei.

Die Beamten suchten nach dem gemeldeten, 36-jährigen Fahrgast und unterzogen

diesen einer Personenkontrolle. Es konnten weder ein Messer noch andere

verdächtige Gegenstände vorgefunden werden. Auch gaben Zeugen an, keinen

strafrechtlichen Sachverhalt wahrgenommen zu haben.

Karlsruhe – 30-Jähriger Randalierer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 30-jähriger Mann soll am Montagabend in der Zentralen Notaufnahme des

Städtischen Klinikums mehrere Krankenhausmitarbeiter beleidigt sowie einen

Mitarbeiter getreten haben. Eine Polizeistreife begab sich daraufhin gegen 20:00

Uhr zum Städtischen Klinikum. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der

Beschuldigte weiterhin aggressiv und widersetzte sich den polizeilichen

Maßnahmen. Mit Unterstützung weiterer Streifenbesatzungen sowie eines

Sicherheitsmitarbeiters des Klinikums konnte der Mann schließlich fixiert und

mit Handschellen geschlossen werden werden. Hierbei soll er erheblichen

Widerstand geleistet und einen Polizeibeamten sowie einen Sicherheitsmitarbeiter

leicht an der Hand verletzt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Beschuldigte am Dienstag

dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw in der Karlsruher Oststadt

am Dienstagabend wurde eine Frau leicht verletzt. Der dabei entstandene

Sachschaden wird auf insgesamt über 20.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein mit vier Personen besetzter Seat gegen

20:00 Uhr auf dem Ostring in nördliche Richtung. Als der 20-jährige Fahrer des

Seat den Kreuzungsbereich der Durlacher Allee passierte, kollidierte dieser mit

einem aus Richtung Durlach kommenden Skoda, der offenbar nach links auf den

Ostring abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat gedreht und

schleuderte einige Meter über die Kreuzung, bis dieser an einer Verkehrsinsel

zum Stehen kam. Die vier Insassen des Seat sowie der 40-jährige Fahrer des Skoda

blieben augenscheinlich unverletzt. Die Beifahrerin des Skoda musste jedoch zur

weiteren Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs, insbesondere bezüglich der

Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt, haben Beamte der Verkehrspolizei die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 0721

944840 zu melden.

Pfinztal – Einbrecher stößt Bewohner bei Flucht zu Boden

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr bemerkte eine Bewohnerin in

Pfinztal-Berghausen eine unbekannte Person im Schuppen hinter ihrem Wohnhaus.

Anschließend näherten sich die Frau und ihr Mann dem Unbekannten. Als der

Eindringling die Bewohner des Einfamilienhauses in der Sonnenbergstraße

bemerkte, flüchtete dieser. Bei seiner Flucht stieß der Einbrecher den Mann um,

welcher daraufhin stürzte und sich verletzte. Der Bewohner musste im Anschluss

in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Eindringling konnte unerkannt

flüchten. Gestohlen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar nichts.

Rheinstetten – Defekter Boiler verursacht einen Brand

Karlsruhe (ots) – Zu einem Wohnungsbrand kam es am Dienstagabend im

Rheinstettener Stadtteil Forchheim. Hierbei sind keine Personen verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelte sich gegen 20:30 Uhr in der

Adlerstraße ein Brand in einer Wohnung in einem Wohnhaus. Offenbar entfachte ein

defekter Durchlauferhitzer im Badezimmer aus bislang unbekannten Gründen das

Feuer. Die Feuerwehr Rheinstetten hatte schnell den Brand unter Kontrolle und

gelöscht. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann auf circa 25.000 Euro

beziffert werden.