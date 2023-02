Eberbach/Trier: Öffentlichkeitsfahndung – 44-jährige aus Kenn vermisst

Eberbach (ots) – Am 14. Februar 2023 gegen 15:18 Uhr erhielt die Kriminalpolizei

Trier Kenntnis von einem Vermisstenfall. Die 44-jährige Stephanie Werel aus der

Ortslage Kenn wurde letztmalig von ihren Eltern am 11. Februar 2023 gesehen. Das

mitgeführte Fahrzeug wurde am 11. Februar 2023 durch die Polizei Heidelberg in

der Ortslage Eberbach aufgefunden. Von der Vermissten fehlt seitdem jede Spur.

Aufgrund des bisherigen Ermittlungsergebnisses erscheint es wahrscheinlich, dass

Frau Werel Hilfe bedarf oder sich in einer medizinischen Notlage befindet. Durch

die Kriminalpolizei Heidelberg laufen weiterhin Suchmaßnahmen.

Frau Werel kann wie folgt beschrieben werden: ca. 168 cm groß, braune gelockte

Haare, dunkelbraune Augen, hagere Statur, Schuhgröße 38.

Ein Bild der Vermissten befindet sich auf unserer Fahndungshomepage:

https://s.rlp.de/kPdal

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können oder die

Vermisste gesehen haben, möchten sich umgehend mit der Kriminalpolizei Trier

unter 0651/9779-2290 oder mit der Pressestelle Mannheim unter 0621/174-1111 in

Verbindung setzen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Einmündungsbereich – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr

ereignete sich im Einmündungsbereich der Wilhelm-Blos-Straße und des Neuen Wegs

ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Eine 48-jährige Frau fuhr mit ihrem

Opel vom Neuen Weg kommend in den Einmündungsbereich zur Wilhelm-Blos-Straße

ein. Hierbei kollidierte die Frau mit einer von links kommenden 31-jährigen

Seat-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf einen ebenfalls im

Einmündungsbereich befindlichen VW einer 70-jährigen Frau geschleudert. Durch

den Unfall wurde der 69-jährige Beifahrer der Seat-Fahrerin leicht verletzt. Die

31-Jährige sowie das ebenfalls im Fahrzeug befindliche Baby wurden nach

derzeitigem Stand nicht verletzt, jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus

eingeliefert. Weitere Verletzte gab es nach derzeitigem Stand nicht. Da die

Schilderungen der Unfallbeteiligten deutlich voneinander abweichen, sucht die

Polizei nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese können das

Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 kontaktieren.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter touchiert Fahrzeug beim Einparken und entfernt sich – Zeugen gesucht!

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin

bzw. ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder

Ausparken in der Wachenheimer Straße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW

und flüchtete anschließend. Durch die Kollision wurde der VW vorne links am

Stoßfänger beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mindestens 2.500 Euro. Zeugen,

welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf die flüchtige

Fahrzeugführerin bzw. den flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden

gebeten, das Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu informieren.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Rathaus – Zeugen gesucht!

Eberbach (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag gelang es einer derzeit

noch unbekannten Täterschaft auf ungeklärte Weise in das Eberbacher Rathaus am

Leopoldsplatz einzudringen und aus einem dortigen Sitzungssaal zwei Laptops zu

entwenden. Der hierdurch entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert

Euro. Hinweise zu der Täterschaft liegen aktuell keine vor. Da Polizeirevier

Eberbach sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Weinheim: Ehrliche Finderin ermöglicht Urlaubsflüge

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 13.00 Uhr verlor ein

80-Jähriger bei seinem Einkauf in einer Bäckerei am Berliner Platz 900,00 Euro

Bargeld, die er zuvor bei seiner Bank abgehoben hatte. Mit diesem Geld wollte

der Senior im Anschluss an seinen Einkauf zwei gebuchte Urlaubsflüge bezahlen.

In seinem Fahrzeug bemerkte der 80-Jährige das Fehlen des Bargelds und lief

umgehend in die Bäckerei zurück. Hier bekam er durch eine Angestellte

mitgeteilt, dass eine Kundin das Geld gefunden habe und dieses zur Polizei

bringen möchte. Diese Kundin konnte vor Ort durch den Verlierer nicht mehr

angetroffen werden und so begab er sich zu dem Polizeirevier Weinheim, die

bislang noch keine Kenntnis von dem verlorenen Geld erhalten hatten. Kurze Zeit

später kam die ehrliche Finderin auf das Polizeirevier und gab den gesamten

Bargeldbetrag dort ab. Der 80-Jährige wurde umgehend informiert und konnte

glücklich sein Urlaubsgeld in Empfang nehmen. Die Finderin erhielt von dem

glücklichen 80-Jährigen noch einen kleinen Obolus als Dankeschön.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Fahrer beschädigt Sprinter im Vorbeifahren und flüchtet – Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagvormittag kurz vor 8

Uhr beschädigte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer einen in der Goethestraße

geparkten Mercedes Sprinter. Nachdem der LKW den Transporter streifte, setze

dieser seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Dieser beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den

Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg

unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

BAB 5, Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Autobahn kurzzeitig gesperrt, 15.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

BAB 5, Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagvormittag, kurz vor 8

Uhr, fuhr ein 25-jähriger BMW Fahrer auf den Renault einer 60-jährigen Frau auf

und beschädigte diesen am Heck. Beide waren auf der A5 in Richtung Karlsruhe

unterwegs, als der BMW-Fahrer zu spät erkannte, dass der Renault verkehrsbedingt

seine Fahrt verlangsamte. Infolge des Auffahrunfalls entstand ein Sachschaden

von 15.000 Euro. Die Autobahn musste zur Beseitigung der Unfallfahrzeuge für

wenige Minuten gesperrt werden. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer wird nach Unfall am Kreisverkehr schwer verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein

28-jähriger Mountainbiker nach einem Unfall in der Nadlerstraße. Eine 54-jährige

Suzuki-Fahrerin übersah den Mann auf dem Zweirad, welcher gerade den Radweg,

unmittelbar vor dem Kreisverkehr, in Richtung des dortigen Supermarktes

überquerte und verunfallte mit diesem. Der Radfahrer stürzte nach der Kollision

zu Boden und zog sich schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen, Verletzungen zu.

Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der

Sachschaden liegt bei 200 Euro.

BAB6, Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Metallplatte auf der Autobahn verloren – Zeugen gesucht!

BAB6, Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag, kurz nach 9 Uhr, überfuhr

auf der A6 bei Sinsheim ein 49-jähriger Audi-Fahrer eine Metallplatte, welche

hierdurch in die Luft geschleudert wurde und zwei nachfolgende Autos

beschädigte. Der Audi-Fahrer war zwischen den Anschlussstellen

Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in Richtung Heilbronn unterwegs, als er die von

einem unbekannten Verkehrsteilnehmer verlorene Platte aufwirbelte. Die

Metallplatte schleuderte daraufhin auf die Motorhaube und gegen den Außenspiegel

eines nachfolgenden 24-jährigen Seat-Fahrers. Ein weiterer Autofahrer konnte der

Platte ebenfalls nicht mehr ausweichen, welche schließlich den Radkasten und

Unterboden des seines Skodas beschädigte. Verletzte gab es glücklicherweise

nicht. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen.

Der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen liegt bei mindestens 10.000

Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher bzw. Verlierer der

Metallplatte geben können, werden gebeten, sich unter 06227/35826-0 zu melden.