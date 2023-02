Heidelberg-Bergheim: Kabelbrand in Hotel

Heidelberg (ots) – Am Dienstag gegen 09:30 kam es in einem Hotel in der

Sofienstraße zu einem Kabelbrand in einer Wand des Gebäudes. Nachdem die

Brandmeldeanlage des Hotels einen Alarm auslöste, begab sich die Berufsfeuerwehr

Heidelberg auf die Ursachensuche, konnte zunächst aber keinen Brandherd

feststellen. Vorsorglich mussten die 38 Gäste des Hotels evakuiert werden. Nach

intensiven Suchmaßnahmen gelang es schließlich, einen Kabelbrand in einer

Zwischenwand ausfindig zu machen und diesen zu löschen. Nach etwa vier Stunden

konnte der Einsatz beendet werden. Während der gesamten Dauer war die linke Spur

der Sofienstraße gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es allerdings nicht.

Heidelberg: 25-Jähriger und 23-Jähriger wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden am 13.02.2023 durch das

Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen zwei junge Männer erlassen. Die Täter

stehen im dringenden Verdacht, mehrere gewerbsmäßige Diebstähle im Raum Mannheim

und Heidelberg begangen zu haben.

Am 11.02.2023 sollen die beiden Tatverdächtigen gemeinschaftlich zwei Fahrzeuge

aufgebrochen und den Innenraum auf der Suche nach stehlenswerten Gegenständen

durchwühlt haben. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten beide

Beschuldigte kurze Zeit später im nahen Umfeld festgenommen werden.

Der 23-Jährige soll zudem im Februar diesen Jahren Haschisch besessen sowie

einen Diebstahl in Mannheim begangen haben. Bereits im September 2022 war er mit

einem Ladendiebstahl in Heidelberg in Erscheinung getreten.

Der 25-Jährige soll im Januar 2023 ebenfalls einen Ladendiebstahl in Mannheim

begangen haben. Ferner liegt ihm der Diebstahl eines Fahrrades im Februar zur

Last.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen die Beschuldigten am 13.02.2023 auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle erlassen. Nach Vorführung

beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls wurden die Personen in

eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

Inwiefern den Personen weitere Taten zugeordnet werden können, ist Gegenstand

der aktuellen Ermittlungen.

Heidelberg: Klima-Protestaktion in der Sophienstraße

Heidelberg (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es zu einer Protestaktion durch

Klimaaktivisten in der Sophienstraße. Entgegen der medialen Vorankündigung,

welche auf 16:30 Uhr terminiert war, rannten gegen 16:45 Uhr insgesamt sechs

Personen auf die Straße an der Einmündung zur Fußgängerzone der Altstadt. Eine

Aktivistin klebte ihre Hand auf der Fahrbahn fest. Die fünf weiteren Personen

konnten vor dem Ankleben durch Polizeikräfte von der Straße gebracht werden. Um

die Frau sicher von der Fahrbahn zu lösen, war die Sophienstraße bis kurz nach

17:45 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Hierbei kam es insbesondere in der

Anfangsphase zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wurde durch die

ebenfalls im Einsatz befindlichen Verkehrskräfte örtlich umgeleitet. Die

Personalien aller beteiligten Personen wurden im Anschluss durch die Polizei

festgestellt. Inwiefern strafrechtlich relevantes Verhalten der Personen

vorliegt, wird nun näher geprüft.