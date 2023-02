Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Neue Sicherheitsberater für Senioren im Wetteraukreis begrüßt

Am Mittwoch, 08.02.23 begrüßte Kriminaloberrat Torsten Werner (kommissarischer Leiter der Polizeidirektion Wetterau) sieben neue Sicherheitsberaterinnen und -berater für Senioren in den Räumlichkeiten der Wetterauer Polizeidirektion in Friedberg.

Während der dreistündigen Veranstaltung wurden den zukünftigen Sicherheitsberaterinnen und -beratern nicht nur die Maschen und Tricks der Täter aufgezeigt, sondern auch einfache Mittel und Wege, wie sich jedermann einfach vor diesen schützen kann. Durch die Kriminalpolizeiliche Beraterin Sylvia Jacob erhielten die „Neuen“ ausführliche Informationen und Infomaterial zu diesen Themen.

Zum Schluss der Veranstaltung stand für die Truppe noch eine Besichtigungstour durch die Räumlichkeiten der Polizeistation in Friedberg auf dem Plan. Deren Leiter, EPHK Christof Stark, gab hierbei Einblicke in die tägliche Arbeit der Friedberger Polizeibeamten.

Die täglichen Meldungen über Enkeltrickbetrüger, falsche Polizeibeamte oder WhatsApp-Betrüger zeigen, wie wichtig es ist, insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger immer wieder über derartige Vorgehensweisen aufzuklären und zu informieren. Denn nur wer weiß, wie die Täter Vorgehen, fällt nicht so leicht auf deren Lügen herein und ist auch in der Lage, sich vor derartigen Straftaten zu schützen. Hierbei leisten die Sicherheitsberaterinnen und -berater einen wichtigen Beitrag, indem sie im Rahmen verschiedener Veranstaltungen kostenlose Vorträge zu diesem Thema anbieten. Die Sicherheitsberaterinnen und -berater arbeiten ehrenamtlich eng mit dem Seniorenbeirat des Wetteraukreises und dem Polizeipräsidium Mittelhessen zusammen, um die Senioren im Kreis über aktuelle Maschen und Vorgehensweisen Krimineller aufzuklären, welche sich oftmals speziell ältere Menschen als Opfer aussuchen.

Mit jeder Menge neuem Wissen und Informationsmaterial ausgestattet, werden die sieben „Neuen“ zukünftig im Wetteraukreis unterwegs sein, um dieses an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben.

Büdingen: Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße / Seat-Fahrerin prallt gegen Baum

Am Dienstagabend (14.02.2023) kam es auf der L3193 bei Büdingen zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Rahmen eine 19-jährige Seat-Fahrerin erhebliche Verletzungen erlitt. Gegen 18.55 Uhr war die aus der Wetterau stammende junge Frau am Steuer des roten Autos von Bindsachen kommend in Richtung Büdingen unterwegs. Aus derzeit nicht bekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte in eine dortige Böschung und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Fahrzeugführerin schwerverletzt aus dem PKW; Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beauftragte man mit der Unfallursachenermittlung einen KFZ-Gutachter. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Handtaschenräuberin gefasst

In der Bad Nauheimer Karlstraße kam es am Dienstagvormittag zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 32 Jahre alten Passantin. Zeugen waren auf die Tat aufmerksam geworden, hatten der flüchtenden Räuberin ihre Beute weggenommen und den Notruf gewählt. Eine Polizeistreife nahm die 49-jährige Tatverdächtige nur wenige Augenblicke später in der Hauptstraße fest. Dabei leistete sie Widerstand. Die Beamten brachten die Beschuldigte zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erst einmal zur Dienststelle. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens stellte man die Frau anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus vor. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Einbrecher erbeuten Gold- und Silberschmuck

Im Verlaufe des gestrigen Dienstags stiegen Einbrecher durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Nieder-Mörlener Elisabethstraße. Anschließend durchsuchten die Diebe die Wohnräume und entwendeten Gold- und Silberschmuck. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren die Kriminellen zwischen 8.30 Uhr und 21 Uhr zugange gewesen. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei. Mögliche Zeugen, denen in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.