Messerangriff in Braunfels Philippstein endet in Untersuchungshaft

Dillenburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft in Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Braunfels-Philippstein: Weil er am Freitagnachmittag eine 22-jährige Frau mit einem Messer angriff, sitzt der 30-jährige Täter derzeit in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Zeugen alarmierten gegen 17.00 Uhr die Polizei. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hatte eine Bewohnerin der Asylunterkunft angegriffen. Zwei Ersthelfer kamen der Frau zu Hilfe und überwältigten und fesselten den Mann. Polizistinnen und Polizisten der Wetzlarer Polizei nahmen den mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Momentan gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass Täter und Opfer verheiratet sind und derzeit in Scheidung leben. Beide trugen nicht lebensbedrohliche Schnittverletzungen davon, die in Krankenhäusern behandelt wurden.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar wurde der 30-Jährige am Samstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Wetzlar vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes an.

Herborn: Reifensätze abmontiert –

Vom Parkplatz eines Autohändlers in der Burger Landstraße ließen Diebe zwei Reifensätze mitgehen. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr durchtrennten sie auf der Rückseite des Geländes den Zaun, stiegen hindurch und bockten zwei Fahrzeuge auf. Anschließend montierten sie die kompletten Reifensätze ab. Der Gesamtwert der Sätze liegt bei rund 16.000 Euro. Zeugen, die die Täter am Wochenende auf dem Gelände beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn – A 45: Gefahrgut tropft auf Parkplatz –

Gestern Abend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Gefahrguteinsatz auf dem Parkplatz „Hohenrain“ aus. Auf dem in Richtung Dortmund gelegenen Rastplatz hatte sich der Fahrer eines mit Gefahrgut beladenen Lasters gemeldet, da aus einem der geladenen Gebinde Flüssigkeit heraustropfte. Anhand der Ladepapiere handelt es sich um einen Stoff, der in hoher Konzentration zur Gefahr für die Atemwege werden kann. Die Polizei räumte den Parkplatz – Die Feuerwehr dichtete das Leck ab und pumpte die restliche Flüssigkeit aus dem Gebinde. Der Parkplatz wurde gesperrt. Die untere Wasserbehörde ist eingeschaltet und entscheidet über die weiteren notwendigen Maßnahmen.

Greifenstein-Beilstein: Hakenkreuz geschmiert –

Nachdem Unbekannte Nazisymbole und andere Parolen auf einen Brückpfeiler des Ulmtalradweges schmierten, bittet die Polizei um Mithilfe. Derzeit gehen die Ermittler des Staatsschutzkommissariates in Wetzlar davon aus, dass die Täter ihre im Zeitraum vom 31.01.2023 bis zum 13.02.2023 ein Hakenkreuz, die Parole „ACAB“ sowie das Wort „Fortnite“ mit schwarzer Sprühfarbe auf den Pfeiler aufbrachten. Die Brücke überspannt den Verbindungsweg von der Schloßstraße zur „Mainzenwies“. Hinweise zu den Tätern nimmt das Staatsschutzkommissariat unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.