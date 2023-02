Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen-Frebershausen – Brand in Wohnhaus, keine Verletzten, Brandursache noch unklar

Am Dienstag gegen 14.00 Uhr kam es einem Brand in einem Wohnhaus in der Albertshäuser Straße im Bad Wildunger Ortsteil Frebershausen.

Kurz nach 14.00 Uhr wurden die Feuerwehren aus Frebershausen, Bad Wildungen und Frankenau alarmiert. Sie konnten das Feuer im Erdgeschoss des Einfamilienhauses ablöschen und ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindern.

Die Bewohner hatten den Brand frühzeitig bemerkt und konnten das Haus unverletzt verlassen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Bad Wildungen brach das Feuer im Flur des Erdgeschosses aus, die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Hatzfeld – Brand auf Terrasse eines Wohnhauses schnell abgelöscht

Am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr kam es zu einem Brand im Terrassenbereich eines Wohnhauses in der Schulstraße in Hatzfeld. Personen wurden nicht verletzt, den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 20.000 Euro.

Eine Bewohnerin hatte den Brand bemerkt und sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr Hatzfeld konnte schließlich den Brand endgültig ablöschen und damit ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Als die Streife der Polizei Frankenberg am Brandort eintraf, war das Feuer bereits abgelöscht. Die Brandursache steht noch nicht fest, nach den ersten Ermittlungen am Brandort könnte aber ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden noch geführt.

Bad Arolsen – Brand in leerstehenden Firmengebäude

Am Dienstag gegen 17.00 Uhr kam es in einem leerstehenden Firmengebäude im Akazienweg in Bad Arolsen zu einem Brand.

Der Brand wurde durch einen Zeugen bemerkt, er verständigte die Leistellte des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Die sofort alarmierten Feuerwehren konnten das Feuer schnell ablöschen. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Bad Arolsen hat die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Nach ersten Zeugenangaben soll das Feuer von spielenden Kindern oder Jugendlichen verursacht worden sein. Im weiteren Verlauf ergab sich der Verdacht, dass ein Jugendlicher aus Bad Arolsen den Brand fahrlässig verursacht hat.

Die Polizeistation Bad Arolsen führt auch die weiteren Ermittlungen und bittet unter der Tel. 05691-97990 um Hinweise