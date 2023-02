Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Hünfeld. In der Zeit von Samstag (11.02.) bis Sonntag (12.02.) kam es in der Europastraße im Michelsrombacher Gewerbegebiet zu einer Unfallflucht. Vermutlich beschädigte ein Lkw mit einem Anhänger das Metallgeländer eines Wasserdurchlasses und zwei Felder eines Zauns. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug beziehungsweise dessen Anhänger müsste nach momentanem Kenntnisstand im linken Heckbereich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon 06652-69580.

Polizeistation Hünfeld

Zeugen gesucht: Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (10.02.), in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:10 Uhr, parkte ein 44-jähriger Fahrer aus Breitenbach/H. seinen blauen Audi S6 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte Frontseite des geparkten Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Neuenstein. Am Dienstag (14.02.), in der Zeit von 6:15 Uhr bis 6:30 Uhr, befuhr vermutlich ein Lkw-Fahrer die Kreuzeichenstraße und bog von dieser in die Raiffeisenstraße ein. Hierbei überfuhr er den dortigen, schmalen Gehweg und streifte dabei eine kleine Grundstücksmauer. Diese wurde durch das Fahrmanöver stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Philippsthal. Am Dienstag (14.02.), gegen 10:15 Uhr, bog ein 75-jähriger Fahrer aus Unterbreizbach mit seinem Pkw an der Einmündung Bimbacher Weg nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts auf die Durchgangsstraße (B62) ein. Dabei kam es auch noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden 70-jährigen Pedelec-Fahrer aus Philippsthal, welcher auf dem markierten Fahrradweg fuhr. Durch die Kollision stürzte der Fahrer vom Rad und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro.

Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Bad Hersfeld. Am Dienstag (14.02.), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedberg die Friedloser Straße stadteinwärts. Zeitgleich fuhr ein 28-jähriger Fahrer eines E-Scooters den Fahrradweg in gleiche Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 84 hielt der Pkw-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand an und beabsichtigte rückwärts in eine dortige Hofeinfahrt zu fahren. Dabei stieß er aus noch unbekannter Ursache mit dem E-Scooter-Fahrer zusammen. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Eichenzell. Am Dienstag (14.02.), gegen 16.55 Uhr, kam es in der Straße „Am Riedrain“ zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51-jährigen Fußgänger leicht verletzt wurde. Der Mann joggte auf dem Gehweg, als er mit dem Pkw Seat eines 60-Jährigen kollidierte, der gerade ausparkte. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand nur geringer Sachschaden.

Schwerpunktkontrollen der Polizeidirektion Fulda – Hauptaugenmerk Alkohol und Drogen

Fulda. Eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Gerade im Vorfeld der diesjährigen Fastnachts-Veranstaltungen legt die osthessische Polizei ein Hauptaugenmerk auf die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern. Stationsübergreifend – unter Federführung der Polizeistation Hilders – fanden am Freitag (10.02.) ab den Nachmittagsstunden entsprechende stationäre sowie mobile Schwerpunktkontrollen in den Bereichen Neuhof-Dorfborn, Eichenzell, Fulda, Petersberg sowie Künzell statt.

Im Rahmen der mobilen Kontrollen wurde im Bereich Eichenzell ein Fahrzeugführer festgestellt, der während der Fahrt eine Zigarette rauchte, bei der es sich vermutlich um einen Joint handelte. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung wurden noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Bei dem Fahrzeugführer wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

In einem anderen Fall konnte nach einer kurzen Verfolgungsfahrt in Fulda schließlich ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades angehalten werden. Nachdem sämtliche Vortests auf Drogen oder Alkohol negativ verlaufen waren und auch das Fahrzeug einen weitgehend vorschriftsmäßigen Eindruck erweckt hatte, gab der Fahrzeugführer an, dass er lediglich vor der Polizei geflüchtet sei, da er nur mit einem Schlafanzug bekleidet war und sich dafür geschämt habe. Der inzwischen vor Kälte zitternde Verkehrsteilnehmer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen möglichst zeitnah aus der Kontrolle entlassen.

Insgesamt überprüfte die Polizei bis in die Nacht hinein 31 Fahrzeuge und 43 Personen. Dabei wurden neben der genannten Straftat noch mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt.

In vielen Gesprächen sensibilisierten die Beamten die Verkehrsteilnehmenden in Bezug auf die Risiken und Gefahren einer Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Die meisten Personen zeigten Verständnis und befürworteten die durchgeführten Kontrollen.

Die osthessische Polizei wird auch weiterhin einen Schwerpunkt auf Verkehrskontrollen zum Thema „Alkohol und Drogen“ in allen drei Landkreisen legen, um somit für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit zwei Verletzten

Hilders (ots)

Hilders. Am Dienstag (14.02.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 49-jähriger aus Vacha mit seinem VW Golf die B 278 aus Tann – Günthers kommend in Fahrtrichtung Motzlar (Thüringen). Etwa 150 Meter hinter dem Ortsausgang Günthers kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes Atego (Pritschenwagen), welcher von einem 58-jährigen aus Dermbach geführt wurde. Infolge des Zusammenstoßes wurde der VW in den Straßengraben geschleudert. Der Fahrzeugführer des Golf wurde mit schweren, dessen 83-jährige Beifahrerin mit leichten Verletzungen in ein Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 49

Alsfeld (ots)

Alsfeld. Am Dienstag (14.02.2023), gegen 21:10 Uhr, kam es auf der B 49, zwischen der „Pfefferhöhe“ und Alsfeld im Bereich der Ausfahrt der BAB 5 (Anschlussstelle Alsfeld West), Fahrtrichtung Frankfurt, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein 58-jähriger Kraftfahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Ausfahrt der Autobahn und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen an der Einmündung zur B49 nach links in Richtung Pfefferhöhe abbiegen. Es kam zur Kollision mit einem 54-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw die B 49 von Romrod kommend in Richtung Alsfeld befuhr. Der Pkw prallte frontal in den Auflieger des Sattelzuges. Der Fahrer des Pkw wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Führer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge mussten die Autobahnausfahrt und die B 49 für circa. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 40.000 Euro.

Geschwindigkeitsmessung auf der A 7 : Unrühmlicher Rekord festgestellt

Kirchheim. Immer wieder kommt es im Bereich von Baustellen auf Autobahnen zu Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Hierdurch werden nicht nur Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gefährdet, sondern mitunter auch dort arbeitende Personen. Vor diesem Hintergrund steht ein Geschwindigkeitsmessanhänger der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld seit mehreren Wochen im Bereich einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/West und dem Kirchheimer Dreieck. Bis zum heutigen Tage wurden rund 23.800 Verstöße von dieser Radaranalage registriert.

Den unrühmlichen Geschwindigkeitsrekord stellte am Dienstag (07.02.), gegen 14 Uhr, ein Autofahrer aus Mainz auf. Statt der erlaubten 80 Stundenkilometer fuhr der Mann mit einer Geschwindigkeit von 206 km/h durch die Baustelle. Nach Abzug der Toleranz verbleibt eine Geschwindigkeit von 199 km/h – somit 119 km/h mehr als zulässig und damit deutlich zu schnell!

Auf den Mainzer kommen nun ein Bußgeld in Höhe von etwa 700 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg zu. Einen weiteren unrühmlichen Geschwindigkeitsrekord wird der Mann somit vorerst nicht mehr aufstellen.

Diebstahl von Roller

Fulda. Bislang Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (14.02.) einen blau-schwarzen Motorroller der Marke Peugeot Speedfight 4 mit dem Versicherungskennzeichen 107 PHX. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

