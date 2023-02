Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zwei Tatverdächtige nach Tankstellenüberfällen in Untersuchungshaft – Nidderau

Bereich Main-Kinzig: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 15.02.2023

(cl) Nach einer Serie von Tankstellenüberfällen im Januar und Februar in Nidderau konnten auf Grund umfangreicher Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Hanau und die eingerichtete Arbeitsgruppe der Kriminalpolizei Hanau drei männliche Tatverdächtige im Alter von 20, 23 und 24 Jahren ermittelt werden.

Bereits am Montag wurden die Wohnungen der drei Tatverdächtigen durchsucht. Darüber hinaus konnten die zwei 20 und 23 Jahre alten Beschuldigten durch Fahndungskräfte des Polizeipräsidiums Südosthessen vorläufig festgenommen werden. Am Dienstag erfolgte deren Vorführung bei dem Haftrichter am Amtsgericht Hanau, der gegen beide den von der Staatsanwaltschaft Hanau beantragten Haftbefehl erließ. Die zwei Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugensuche nach Raub – Mühlheim am Main

(fg) Nach einem Raub auf einen 19 Jahre alten Offenbacher am Dienstagabend im Heningweg sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Laut eigenen Angaben hielt sich der 19-Jährige gegen 21 Uhr an der Unterführung an der S-Bahn-Station in Mühlheim auf. Er sei dann fußläufig im Bereich der Unterführung im Heningweg unterwegs gewesen, als ihn ein etwa 1,80 Meter großer und rund 20 Jahre alter Unbekannter ansprach. Im Laufe des Gesprächs soll der Unbekannte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe der Jacke, des Bargelds, der Kopfhörer und eines Armbandes verlangt haben. Nachdem der 19-Jährige die Gegenstände übergeben hatte, machte sich der schlanke Täter, der eine schmale Statur hatte und eine schwarze Hose sowie eine schwarze Mütze trug, davon. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Polizei sucht wichtigen Zeugen – Dreieich/Dreieichenhain

(fg) Nach einem Vorfall am Dienstagnachmittag auf der Hainer Chaussee, kurz nach der Einmündung zur Landsteiner Straße in Richtung Dreieichenhain, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht einen wichtigen Zeugen. Gegen 16.10 Uhr war ein 11-Jähriger auf dem Gehweg der Hainer Chaussee unterwegs, als er von einer unbekannten Person von hinten angegangen worden sein soll. Da ein etwa 20 Jahre alter Zeuge den Vorfall offenbar beobachte, machte sich der Unbekannte davon. Im Anschluss soll dieser Zeuge den Jungen gefragt haben, ob alles in Ordnung sei. Er lief aufgrund der Bejahung des 11-Jährigen in Richtung Sprendlingen davon. Er trug eine blau-lila Winterjacke, einen grünen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose. Die Polizei bittet diesen wichtigen Zeugen sowie weitere Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

Nach Schockanruf Bargeld übergeben – Heusenstamm

(cl) Bargeld haben dreiste Betrüger von einer Frau aus Heusenstamm am Dienstagnachmittag erbeutet. Die Gauner nahmen zunächst telefonisch Kontakt zu der Frau auf und gaben vor, dass der Neffe der Geschädigten einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht hätte. Nur durch eine entsprechend hohe Kaution könne eine Haftstrafe für den Neffen abgewandt werden. Die Dame packte ihr Erspartes zusammen und übergab das Geld gegen 17.15 Uhr in der Herrnstraße einem etwa 60 Jahre alten Abholer. Der etwa 1,70 Meter große Mann mit dunkelbraunem Schnauzbart trug braune Schuhe, eine graue Stoffhose, eine braune Lederjacke sowie eine braun-graue Schildkappe. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu diesem Mann unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Die Ordnungshüter weisen einmal mehr darauf hin, dass die echte Polizei am Telefon niemals Bargeld oder Wertsachen fordert. Die Beamten raten daher:

eines Bekannten oder Angehörigen geschildert wird und Sie zur Übergabe von Vermögenswerten aufgefordert werden. Verständigen Sie im Zweifel umgehend selbst die Polizei. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen.

Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit. Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten

Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei den

Wer sah die Unfallflucht in der Gartenstraße? – Heusenstamm

(cl) Am vergangenen Wochenende beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Gartenstraße im Bereich der 20er-Hausnummern geparkten Ford Focus und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen Samstagabend, 20.40 Uhr und Montagmittag, 12.30 Uhr, wurde der schwarze Wagen offenbar beim Vorbeifahren beschädigt. Bei den Beschädigungen handelt es sich um Kratzer und Schrammen. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

Mutmaßlich alkoholisierter Gefahrgutfahrer gestoppt – Bundesautobahn 3, Tank- und Rastanlage Weiskirchen / Rodgau

(cl) Unter dem mutmaßlichen Einfluss von Alkohol und Drogen soll ein 43-jähriger Mann am Montagnachmittag einen Sattelzug mit gefährlichen Gütern gesteuert haben. Beamten stoppten den Fahrer gegen 16 Uhr im Rahmen einer großangelegten Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen. Auch die gefährlichen Güter waren nicht vorschriftsmäßig gesichert. Der 43-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sowie gefahrgutrechtlicher Verstöße ermittelt. Insgesamt kontrollierten die Beamten in der neunstündigen Kontrolle knapp 70 Fahrzeuge. Sechs Fahrern wurde die Weiterfahrt, unter anderem wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten, fehlender Fahrtenschreiber oder mangelnder Ladungssicherung, untersagt.

Bereich Main-Kinzig

Wer sah Unfallflucht auf der Landesstraße 3445? – Langenselbold

(cl) Am Montagmorgen fuhr ein 26-jähriger Skoda-Fahrer die Landesstraße 3445 von Erlensee in Richtung Langenselbold. Nach ersten Erkenntnissen kam ihm gegen 8.30 Uhr ein weißes Fahrzeug entgegen. Dieses Fahrzeug soll soweit von seiner Fahrspur abgekommen sein, dass die beiden Außenspiegel aneinanderstießen. Ohne sich um die entstandene Beschädigung zu kümmern, flüchtete das Fahrzeug in Richtung Erlensee. Am Skoda entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Radfahrer schwer verletzt – Langenselbold/Gründau

(fg) Mit einem Rettungswagen wurde ein schwer verletzter Radfahrer am Dienstagnachmittag nach einem Unfall auf der Kreisstraße 901 zwischen Gründau-Rothenbergen und Langenselbold in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge waren ein Autofahrer und der Radfahrer kurz vor 17 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Langenselbold unterwegs. Offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Autofahrer den Radler und es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund des Unfalls war die Kreisstraße, die parallel zur Autobahn 66 verläuft, für rund eine Stunde voll gesperrt. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Zeugensuche nach Unfallflucht – Bad Soden-Salmünster / Eckardroth

(cl) Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht im Wahlerter Weg am Montagmorgen, bei der ein geparkter VW beschädigt wurde, Zeugen. Anwohner hörten um kurz vor 7 Uhr einen lauten Schlag, liefen auf die Straße und konnten am geparkten Fahrzeug Beschädigungen am hinteren, linken Reifen sowie dem Kotflügel feststellen. Offenbar touchierte beim Vorbeifahren ein Unbekannter den VW und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen können sich unter Rufnummer 06183 9115-50 bei der Unfallfluchtgruppe melden.