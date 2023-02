Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Wohnungseinbrecher scheitern,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Akazienstraße, 08.02.2023, 09.00 Uhr bis 14.02.2023, 07.45 Uhr

(pa)in Kronberg Oberhöchstadt versuchten Einbrecher im Laufe der vergangenen Tage vergebens, in ein Wohnhaus einzudringen. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Mittwoch vergangener Woche und Dienstagmorgen in der Akazienstraße. Dort machten sich die Täter an einer Doppelhaushälfte zu schaffen. Trotz mehrerer Versuche, sich an unterschiedlichen Stellen gewaltsam Zugang zu verschaffen, gelang es ihnen nicht, ins Hausinnere zu gelangen. Unverrichteter Dinge verließen sie den Tatort wieder. Sie hinterließen durch ihre Hebelversuche einen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Rohbau wird Ziel von Dieben,

Oberursel, Erich-Ollenhauer-Straße, 13.02.2023, 15.30 Uhr bis 14.02.2023, 07.00 Uhr

(pa)Von Montag auf Dienstag wurde in Oberursel eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich die Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Zugang in ein in der Erich-Ollenhauer-Straße befindliches Gebäude im Rohbauzustand. Sie entwendeten unter anderem diverse Arbeitsgeräte. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Taxi aufgebrochen,

Steinbach, Römerweg, 13.02.2023, 22.00 Uhr bis 14.02.2023, 08.00 Uhr

(pa)In Steinbach wurde in der Nacht auf Dienstag ein geparktes Taxi gewaltsam geöffnet und darin befindliche Gegenstände gestohlen. Die betroffene Mercedes E-Klasse war im Römerweg abgestellt, als jemand eine Seitenscheibe des Benz einschlug und sich so Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffte. Aus dem Pkw wurden daraufhin unter anderem ein Smartphone und ein Kreditkartenlesegerät entwendet. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände wird auf circa 600 Euro geschätzt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Einbrecher auf Vereinsgelände am Werk, Steinbach, „Die Wingerte“, 13.02.2023, 15.00 Uhr bis 14.02.2023, 14.00 Uhr

(pa)In Steinbach waren von Montag auf Dienstag Einbrecher auf dem Gelände eines Geflügelzuchtvereins zugange. Wie am Dienstagnachmittag festgestellt werden musste, hatten Unbefugte in der Zeit seit Montagnachmittag das Vereinsgelände im Bereich „Die Wingerte“ betreten und sich an einer Gartenhütte und einem Schuppen zu schaffen gemacht. Dabei richteten die Täter einen Schaden rund 500 Euro an. Gestohlen wurde augenscheinlich jedoch nichts. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Versuchter Diebstahl von Katalysator, Bad Homburg v. d. Höhe, Kartäuserstraße, 13.02.2023, 18.00 Uhr bis 14.02.2023, 12.15 Uhr

(pa)In Bad Homburg waren von Montag auf Dienstag Katalysatorendiebe am Werk. Ins Visier der Täter geriet zwischen dem frühen Montagabend und Dienstagmittag ein in der Kartäuserstraße geparkter Mercedes. Aus bislang nicht bekannten Gründen brachen die Diebe ihren Versuch, den Katalysator des Benz herauszutrennen, ab. Sie hinterließen einen Schaden von rund 500 Euro. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Daher bittet die Kriminalpolizei mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter (06172) 120 – 0 zu melden.

In Fahrradschuppen eingebrochen,

Oberursel, Mainstraße, 13.02.2023, 19.00 Uhr bis 14.02.2023, 09.00 Uhr

(pa)In Oberursel wurde in der Nacht auf Dienstag ein Fahrradschuppen aufgebrochen und ein hochwertiges E-Mountainbike entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Mainstraße. Gewaltsam öffneten die Täter den im Vorgarten eines Einfamilienhauses befindlichen Fahrradschuppen. Sie entwendeten ein weiß-schwarzes Pedelec des Herstellers „Husqvarna“ – Modell „HC8“ – im Wert von rund 4.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 – 0 zu melden.