Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bad Dürkheim (ots) – Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW kam es am Mittwoch, 15.02.2023, gegen 9.30 Uhr im Bereich der B 271 in Bad Dürkheim. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 65 – jähriger Autofahrer, welcher aus der Mannheimer Straße auf die B 271 abbiegen wollte, die Vorfahrt einer 24-jährigen Autofahrerin, welche die B 271 in Richtung Neustadt befuhr. Die 24-Jährige musste in Folge der Vorfahrtsverletzung ein Ausweichmanöver einleiten, kam in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden 68-jährigen Autofahrerin. Die beiden Fahrerinnen wurden von dem hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt und kamen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Weiterhin waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 23.000 Euro beziffert. Die B 271 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Nach Reinigung der Fahrbahn wurde die B 271 gegen 12 Uhr wieder freigegeben.

Bad Dürkheim: Vollsperrung B 271 nach Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots) – Wegen einem Verkehrsunfall ist derzeit die Bundesstraße 271 zwischen den Abfahrten Mannheimer Straße und Industriegebiet Bruch voll gesperrt. Es wird nachberichtet. (Stand: 11:30 Uhr)

Bad Dürkheim: Fenster eingeschlagen und Tresor aufgeflext

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 11.02.2023, 08:00 Uhr, bis 14.02.2023, 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Auf der Köppel in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter warfen eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Ein Tresor wurde durch die Täter aufgeflext. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass zum Teil Bargeld, Schmuck und eine Jura Kaffeemaschine im Gesamtwert von ca. 10000EUR entwendet wurden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: PKW in Brand geraten

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.02.2023 gegen 08:30 Uhr wurde ein brennender PKW in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim gemeldet. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem Chevrolet Captiva die Sonnenwendstraße, als er plötzlich Rauch feststellen konnte. Das Fahrzeug hatte sich nach ersten Ermittlungen vermutlich aufgrund eines technischen Defektes selbst entzündet. Die freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Altleiningen: Schwerer Verkehrsunfall

Altleiningen (ots) – Am 15.02.2023 gegen 13:00 Uhr kam es auf der K31 zwischen Altleiningen/Kleinsägmühlerhof und Höningen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K31 vom Kleinsägmühlerhof kommend in Fahrtrichtung Höningen. Die Pkw-Fahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde die 33-Jährige schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Außerdem wurden ein auf der Rückbank befindlicher Säugling sowie ein 5-jähriges Kind leicht verletzt. Alle drei Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 12000,-EUR. Die K31 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Es kamen ein Rettungshubschrauber und zwecks Unfallaufnahme eine Drohne der Polizei zum Einsatz. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter bestellt.

Wattenheim: Nach diversen Verkehrsverstößen Polizeibeamtem Geld geboten

Wattenheim (ots) – Bei der Kontrolle des Fahrers eines Ford Transits am 05.02.2023, gegen 00.40 Uhr, auf der A6, Tank- und Rastanlage Pfalz, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim mehrere Verkehrsverstöße fest.

Der 21-jährige Fahrer konnte auf Verlangen die erforderlichen Tageskontrollblätter nicht aushändigen, weshalb er keinen Nachweis über seine Lenk- und Ruhezeiten erbringen konnte. Im Weiteren stellten die Beamten fest, dass er die Ladung seines Fahrzeugs nur unzureichend gesichert hatte. Während der Kontrolle wirkte der 21-Jährige sichtlich nervös und zeigte mehrere drogenbedingte Auffallerscheinungen. Zur Durchführung eines Drogenschnelltests begab er sich daraufhin mit einem der Beamten zur Toilette. Dort bot er dem Polizisten Bargeld, wenn er auf den Drogentest verzichten und ihn weiterfahren lassen würde.

Dem 21-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs der Bestechung, Trunkenheit im Straßenverkehr. Verstoß gegen die Sozialvorschriften und der Ladungssicherung eingeleitet.

Friedelsheim: PKW beschädigt und geflüchtet

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum von 13.02.2023 17:00 Uhr bis 14.02.2023, 09:00 Uhr wurde ein Im Schlossgarten in Friedelheim abgestellter Mercedes Sprinter beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Sprinter und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Stoßstange, dem Kotflügel und einem Scheinwerfer entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kirchheim: Ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss unterwegs

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 15.02.2023 gegen 02 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei einem 20 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten fest, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Infolge dessen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme bei dem jungen Mann veranlasst. Einen Führerschein konnte der Kontrollierte den Beamten nicht vorzeigen. Angeblich habe er diesen verloren. Eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen ergab jedoch, dass zurzeit ein Fahrverbot für den Heranwachsenden wirksam ist. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel wurden eingeleitet. Die Halterin des von dem 20-Jährigen genutzten Pkw muss sich in einem Strafverfahren verantworten, weil der Verdacht besteht, dass sie zugelassen hat, dass der junge Mann ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnimmt.

Grünstadt: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger

Grünstadt (ots) – Leichte Verletzungen trug ein Fußgänger davon, der gestern (14.02.2023) gegen 18:50 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Die Fahrerin des Pkw befuhr die Obersülzer Straße vom Verkehrskreisel Innenstadt kommend in Richtung Vorstadt und wollte nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Der Fußgänger überquerte die Fahrbahn der Obersülzer Straße in Höhe der Einmündung Kirchheimer Straße und wurde von der Autofahrerin übersehen, so dass es zur Kollision kam, infolge derer der er zu Boden stürzte. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):