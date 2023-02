Betrunkener Fahrradfahrer

Germersheim (ots) – Ein 42-jähringer, fiel am frühen Abend einer Streife auf, als er mit seinem Fahrrad Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkohltest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen musste der Mann den Weg zu Fuß fortsetzen.

Dieseldiebstähle

Lingenfeld/Germersheim (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Dieseldiebstahl Im alten Zoll in Lingenfeld und in der Waldstraße in Germersheim. Unbekannte entwendeten dabei mehrere hundert Liter Diesel aus einem abgestellten LKW. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen