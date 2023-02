Neustadt: Erdbeben-Hilfe – Große Spendenbereitschaft für Neustadts Partnerstadt Mersin-Yenişehir

Neustadt an der Weinstraße – Bereits rund 4000 Euro sind auf dem am Freitagabend eingerichteten Spendenkonto der Stadt Neustadt für ihre türkische Partnerstadt Mersin-Yenişehir eingegangen. Unterstützt wird damit die dort laufende Erdbeben-Hilfe.

In Neustadt an der Weinstraße gibt es zudem viele private Initiativen, die Spendengelder für die Menschen im Katastrophengebiet sammeln.

Zum Beispiel will Yasemin Borulday am Samstag, 18. Februar, ab 10 Uhr mit einigen Helferinnen und Helfern wieder einen Essensstand auf dem Marktplatz bei der Stiftskirche aufbauen. Angeboten werden orientalische Speisen, Salate, Teiggerichte, Snacks und Süßspeisen. Erfolgreiche Premiere des Standes war am 14. Februar. Der Erlös wird komplett gespendet.

Auch Ibrahim Kandil möchte helfen. Das Epizentrum des ersten großen Bebens war in seiner Heimstadt Pazarcık. Die gesamten Tageseinnahmen seines Imbiss-Restaurants Rhein-Döner am Donnerstag, 16. Februar, will er für die Katastrophengebiete spenden.

Die Stadt Neustadt leitet das auf ihrem Spendenkonto eingehende Geld an ihre Partnerstadt Mersin-Yenişehir weiter. Die am Mittelmeer gelegene Eine-Million-Einwohner-Stadt Mersin ist knapp 300 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Die Beben waren zwar stark spürbar, Verletzte oder größere Schäden gab es aber nicht. Aufgrund der intakten Infrastruktur und der Nähe zu den Katastrophengebieten ist Mersin aktuell eine wichtige Drehscheibe für die Erdbeben-Hilfe: Öffentliche Räume werden den aus betroffenen Gebieten fliehenden Menschen zur Verfügung gestellt, Notquartiere sowie Großküchen sind eingerichtet und es fahren Hilfstransporte in die zerstörten Regionen.

Viele von dort Flüchtende kommen nur in Zelten unter. Zahlreiche Verletzte werden in Krankenhäusern von Mersin und Umgebung behandelt.

Mit der zwischen Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel und Abdullah Özyiğit, Bürgermeister von Yenişehir, vereinbarten Hilfe kann das Spendengeld zielgerichtet direkt von Katastrophen-Helfern vor Ort sinnvoll und unbürokratisch eingesetzt werden. Oberbürgermeister Marc Weigel erklärt: „Über diesen Weg kommen unsere Spenden sicher bei den Erdbeben-Opfern an. Die Menschen aus unserer Partnerstadt leisten Großartiges, um bei der Katastrophenbewältigung zu unterstützen. Die ganze Region hilft unermüdlich. Dieses Engagement unterstützen wir. Die Einsatzkräfte vor Ort wissen am besten, was gebraucht wird und wie welche Hilfe schnell ankommt.“

Spenden können auf das Konto der Stadtkasse überwiesen werden. Wichtig ist die Angabe des Verwendungszwecks „Erdbeben Türkei“:

Empfänger: Stadtkasse Neustadt an der Weinstraße

IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03

BIC: MALADE51DKH

Sparkasse Rhein-Haardt

Verwendungszweck: „Erdbeben Türkei“

Wer eine Spendenbescheinigung wünscht, muss im Verwendungszweck zusätzlich Namen und Adresse angeben. Ansonsten ist eine Zuordnung nicht möglich.

Die Spenden werden gebündelt an die Verwaltung der Neustadter Partnerstadt Mersin-Yenişehir weitergereicht. Damit werden Hilfsgüter beschafft und ins Katastrophengebiet gefahren sowie die Betreuung von Erdbebenopfern vor Ort in Yenişehir unterstützt.

Die Städtepartnerschaft besteht seit 1998. Die Eine-Million-Einwohner-Stadt Mersin liegt an der Mittelmeerküste im Südosten der Türkei gegenüber der Insel Zypern. Der große Hafen spielt eine wirtschaftlich bedeutende Rolle. Mersin gliedert sich in drei große Stadtteile. Einer davon ist Yenişehir mit fast 280.000 Einwohnern. Der Name bedeutet Neustadt.