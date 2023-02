Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Glasscheibe beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 10.02.2023 bis 12.02.2023 wurde in der Carl Korbmann Straße in Bad Dürkheim, die Glasscheibe einer Kellereingangstür durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Ob es sich dabei um eine mutwillige Sachbeschädigung oder um einen misslungenen Einbruchsversuch handelte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Bad Dürkheim: Enkeltrick-Betrüger scheitert

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.02.2023 wurden gegen 11:00 Uhr eine ältere Dame aus Bad Dürkheim durch sogenannte „Enkeltrick-Betrüger“ angerufen. Der bislang unbekannte männliche Betrüger gab sich am Telefon als angeblicher Polizeibeamter aus und erläuterte der Dame, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Die Dame sollte nun zur Verhinderung einer Inhaftierung eine Kaution von 60.000 Euro für ihre Tochter bezahlen. Diese reagierten vorbildlich, stellte einige Rückfragen, beendete das Gespräch und verständigte ihre „echte“ Tochter und die Polizei in Bad Dürkheim. Daher kam es glücklicherweise zu keinem wirtschaftlichen Schaden. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Berauschter Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.02.2023 gegen 16:00 Uhr wurden 2 Personen bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim verletzt. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fokus die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung A650. Eine 63-Jährige Fahrerin eines Dacia Duster befuhr die Mannheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr der 49-Jährige auf die linke, entgegenkommende Fahrspur und kollidierte dort frontal mit dem Dacia. Dieser wurde durch den Aufprall nach hinten geschleudert. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12000 Euro. Bei dem 49-Jährigen, der anschließend noch in einem Krankenhaus in Ludwigshafen randalierte, konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er keinen Alkohol zu sich genommen hatte. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Obrigheim: Nicht angepasste Geschwindigkeit

Obrigheim (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit bei eingeschränkter Sicht durch Nebel führte heute Morgen gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Kleinwagens befuhr die L 395 zwischen Offstein und Obrigheim. Auf Höhe der Fa. Südzucker übersah er einen dort haltenden Lkw und kollidierte frontal mit dem Anhänger. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer des Pkw leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6000 Euro.

Obrigheim: Beim Abbiegen Entgegenkommende übersehen

Obrigheim (ots) – Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es gestern (13.02.2023) gegen 14:40 Uhr an der Einmündung B 271/L 516. Eine VW-Fahrerin befuhr die B 271 von Grünstadt kommend in Richtung Bockenheim und wollte an der Einmündung L 516 nach links in Richtung Asselheim abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden BMW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Es blieb beim Sachschaden von insgesamt ca. 1600 Euro.

Freinsheim: Erneut Absperrung zur Seite geschoben

Freinsheim (ots) – Am 13.02.2023 gegen 09:30 Uhr konnte durch eine Streifenbesatzung festgestellt werden, dass bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer erneut die Absperrung in der Bahnhofstraße an der dortigen Bahnunterführung zur Seite geschoben hatten. Die Polizei weist darauf hin, dass die Entfernung einer verkehrsrechtlich angeordneten Absperrung den Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verwirklichen und je nach Einzelfall ein Geld- bzw. Haftstrafe als Folge haben kann.

Grünstadt: Einbruch

Grünstadt (ots) – Im Zeitraum 11.02.2023, 15 Uhr, bis 12.02.2023, 18:00 Uhr, stieg/en unbekannte/r Täter in ein Haus in der Beethovenstraße ein. Ins Innere gelangte/n der/die Unbekannte/n durch ein Fenster, welches aufgehebelt wurde. Diebesgut ist in diesem Fall nicht zu verzeichnen. Das Haus ist zur Zeit nicht bewohnt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Kirchheim: Drogenfund bei Personenkontrolle

Kirchheim (ots) – Drei Personen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am 13.02.2023, um 23.20 Uhr, auf dem Park & Ride Parkplatz an der A6 Gemarkung Kirchheim, fest. Beim Annähern an die Personengruppe nahmen die Beamten Marihuana Geruch wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen fanden sie bei einem 23-Jährigen aus Eisenberg mehrere in einer Zigarettenschachtel verpackte Cannabisblüten auf. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den 23-Jährigen ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Gerolsheim: Drogenbeeinflusster Autofahrer auf A6

Gerolsheim (ots) – Einen drogenbeeinflussten Autofahrer stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A6, Parkplatz Binsenplatz, Gemarkung Gerolsheim fest. Ein Drogenschnelltest reagierte bei dem 21-Jährigen positiv auf THC. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten einen Joint und Tilidin Tabletten auf.

Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Arzneimittelgesetz eingeleitet.

Haßloch: Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Haßloch (ots) – Am Sonntag, 12.02.23, gegen 19:16 Uhr kam es in Haßloch in der Westrandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 42-jähriger Neustadter wollte von der Moltkestraße in die Westrandstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 27-jährigen Haßlochers, der die Westrandstraße bevorrechtigt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden entstand und beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro.

