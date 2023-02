Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf zu schwerem Raub am 02.02.2023 in Neustadt/Wstr.

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 02.02.2023 gegen 22:30 Uhr kam es in Neustadt im Bereich des Alten Viehberg zu einem Raub zum Nachteil eines 22-jährigen Neustadters, wobei dieser schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Neustadt bittet nun um Ihre Mithilfe. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass im Zeitraum von 22:15 Uhr bis 22:30 Uhr mehrere Personen fußläufig den Alten Viehberg begingen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch einen/eine Rollerfahrer/ in, welche den Bereich aufsteigend befuhr.

Personen, die sich in zeitlicher Nähe zur Tat im Bereich der Tatörtlichkeit aufgehalten oder diese passiert haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Neustadt/Wstr. (06321 854 0) in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Einbruchsdiebstahl in Wohnunterkunft

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 12.02.2023, 20:00 Uhr bis zum 13.02.2023, 07:00 Uhr wurde durch unbekannte Täterschaft ein Fenster einer Wohnung einer Wohnunterkunft in der Europastaße in 67433 Neustadt/W. eingeschlagen. Hiernach wurde aus der Wohnung ein Bargeldbetrag in Höhe von 2300 Euro entwendet. Durch den Vorfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Wiederholt negativ aufgefallen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Wiederholt negativ aufgefallen ist ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Enzkreis am 14.02.2023 um 01:00 Uhr, als er mit seinem Mercedes-Benz einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der junge Mann von seinem nicht-europäischen Führerschein in der Bundesrepublik Deutschland keinen Gebrauch machen darf. Aufgrund desselben Sachverhaltes lag gegen diesen zudem ein Haftbefehl vor. Die offene Geldstrafe konnte der Mercedes-Fahrer letztendlich begleichen. Diesen erwartet nun erneut ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass Inhaber von nicht-europäischen Führerscheinen nach Begründung eines festen Wohnsitzes in der Bundesrepublik Deutschland lediglich ein Jahr von diesem Führerschein Gebrauch machen können. Hiernach muss zwingend eine Umschreibung des Führerscheines erfolgen.

Neustadt: Betrüger unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am 08.02.2023 gegen 10:30 Uhr wurde in der Wiesenstraße ein 60-Jähriger aus Neustadt/W. in der Wiesenstraße in 67433 Neustadt/W. von einem Unbekannten angesprochen. Der Unbekannte gab dem Neustadter zu verstehen, dass er seine Ausweispapiere im Zug verloren habe und deshalb für die unerlaubte Mitfahrt mit der Bahn eine Strafe in Höhe von 60 Euro bezahlen müsse. Den Betrag würde der Unbekannte auch noch am gleichen Tag wieder bei dem Neustadter begleichen. Der gutgläubige 60-Jährige übergab letztlich dem Mann den Betrag. Auf den Rückerhalt des Betrages wartet dieser jedoch bis zum heutigen Tag noch vergeblich.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang die Bürger darauf hin, dass bei solchen Fällen der Inhalt und der Wahrheitsgehalt der übermittelnde Nachricht unbedingt überprüft und hinterfragt werden sollte. Bei verdächtigen Sachverhalten bitte immer sofort die Polizei kontaktieren.

Neustadt: Junggesellenabschied wird zum Verhängnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.02.2023 um 01:30 Uhr wurde ein 27-Jähriger aus der VG Maikammer mit seinem Audi in der Mittelhambacher Straße in 67434 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde zuvor einer Bekannten des 27-Jährigen übergeben. Während der polizeilichen Maßnahmen räumte der Audi-Fahrer schließlich ein, dass er vergangene Woche während eines Junggesellenabschiedes einen Joint konsumiert hat. Dieser muss sich nun in einem Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):