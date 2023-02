Mehrere Kontrollen im Main-Taunus-Kreis, Hattersheim, Im Boden/ Niedeckerstraße und Voltastraße/ Hessedamm Eschborn, Schwalbacher Straße/ Ludwig-Erhard-Straße, Samstag 11.02.2023, 12:40 Uhr bis 14:45 Uhr, Sonntag, 12.02.2023, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr Montag, 13.02.2023, 21:45 Uhr bis 22:15 Uhr

(sun)Vergangenes Wochenende wurden in Eschborn und Hattersheim mehrere Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Drogen und Alkohol am Steuer sowie Gurtverstöße durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Am Samstag wurde eine stationäre Verkehrskontrolle zwischen 12:40 Uhr und 14:45 Uhr in Hattersheim im Bereich „Im Boden“ und Niedeckerstraße durchgeführt. Bei dieser Kontrolle wurde der Fokus besonders auf Gurtverstöße gelegt. Bei 16 Pkw mit insgesamt 33 Insassen wurden 21 Gurtverstöße festgestellt. Ein Fahrzeug war mit abgelaufenen TÜV sowie stark verschlissenen Reifen unterwegs. Am Sonntag ging es dann weiter mit einer stationären Verkehrskontrolle am Kreisverkehr Hessedamm, Voltastraße, Südring wobei schlussendlich 25 Pkw mit insgesamt 39 Insassen kontrolliert wurden. Neben 18 Gurtverstößen wurde weiterhin festgestellt, dass in einem Fall die Ladung nicht richtig gesichert worden war. Zudem wurde eine Person am Mobiltelefon beim Fahren erwischt. Zuletzt gab es am Montag eine halbstündige Kontrolle in Eschborn zwischen 21:45 Uhr und 22:15 Uhr im Bereich der Schwalbacher Straße und Ludwig-Erhard-Straße. In dem Zeitraum wurden acht Pkw mit insgesamt elf Insassen kontrolliert. Es wurde ein Pkw durchsucht, sowie zwei Atemalkoholtest durchgeführt, wobei in einem Fall eine Alkoholisierung von 1,6 Promille festgestellt wurde. Der alkoholisierte Fahrer wurde zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Polizeidienststelle gebracht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Anschließend gab es noch eine mobile Verkehrskontrolle, bei der keine Verstöße festgestellt wurden.

Beleidigung mit anschließender Unfallflucht, Hattersheim, Südring, Montag, 13.02.2023, 16:20 Uhr

(sun)Am Montag wurde ein geparkter Pkw in Hattersheim beschädigt und die Unfallverursacherin beleidigte anschließend noch den geschädigten Fahrzeughalter. Gegen 16:20 Uhr beobachtete der Besitzer eines BMW, wie der vor ihm in der Straße „Südring“ geparkte Smart aus einer Parklücke herausfuhr. Dabei streifte der ausparkende Pkw den BMW und beschädigte diesen. Als der BMW- Fahrer daraufhin die Fahrerin des schwarzen Smart mit der Situation konfrontierte, beleidigte diese ihn und fuhr anschließend ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen davon. Der Sachschaden fällt nur gering aus. Die Ermittlungen wurden von der Hofheimer Polizei aufgenommen. Die Fahrerin des Kleinwagens soll circa 40-50 Jahre alt gewesen sein und eine schmale Figur haben. Zudem seien ihre kurzen Haare grau-blond gewesen. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden von der Polizei in Hofheim gebeten sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Pkw stark beschädigt und geflüchtet,

Bad Soden, Kronberger Straße, Montag, 13.02.2023, 12:15 Uhr

(sun)Am Montagmittag stellte eine Fahrerin in Bad Soden in der Kronberger Straße fest, dass ihr Pkw bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden war. Gegen 12:15 Uhr kam die Fahrzeughalterin zu ihrem blauen Ford zurück, welcher im Bereich der Einfahrt zu einem dortigen Krankenhaus stand. Die gesamte Fahrerseite ihres Pkw war stark demoliert und der Spiegel lag auf dem Boden. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen nicht vor. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 9695 – 0 von der Polizeistation in Eschborn entgegengenommen.

Auto zerkratzt,

Liederbach, Birkenweg, Samstag, 11.02.2023, 22:30 Uhr bis Montag, 13.02.2023, 08:20 Uhr

(sun)Vergangenes Wochenende zwischen Samstag und Montag beschädigten unbekannte Täter einen in Liederbach geparkten Pkw und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Zwischen 22:30 Uhr am Samstag und 08:20 Uhr am Montag zerkratzten unbekannte Täter den Lack des weißen BMW im Birkenweg. Des Weiteren wurde der Tankdeckel beschädigt. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06195) 6749 – 0.

Unfallflucht begangen,

Hofheim-Wallau, Taunusstraße, Sonntag, 12.02.2023, 13:30 Uhr bis Montag, 13.02.2023, 09:00 Uhr

(sun)Im Tatzeitraum zwischen Sonntag und Montag streifte ein unbekanntes Fahrzeug in Hofheim-Wallau einen Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen 13:30 Uhr und 09:00 Uhr des Montags war in der Taunusstraße ein Pkw der Marke Daimler ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den grauen Daimler und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Unfallverursachende Person geflüchtet, Eschborn, Am Stadtpfad, Montag, 12.02.2023 05:30 Uhr bis 09:00 Uhr

(sun)In Eschborn wurde im Laufe des Montagmorgens ein Mercedes bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Obwohl ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro entstanden war, entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. Der schwarze Mercedes parkte zwischen 05:30 Uhr und 09:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Am Stadtpfad“, als die Beifahrerseite vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt wurde. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des Unfallwagens fuhr daraufhin jedoch einfach weg, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzugehen. Die Polizei in Eschborn erbittet Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.